En raison de problèmes de visa, les rockers australiens WOLFMOTHER ne pourra pas se rendre aux États-Unis pour rejoindre PRIMUS sur cet été “Un hommage aux rois” visiter. Au lieu, MONTAGNE NOIRE ouvrira certaines dates du trek aux côtés L’ÉPÉE et BATAILLES.

“Un hommage aux rois” est une tournée à travers le pays qui mettra en vedette PRIMUS en jouant SE RUERl’album classique de 1977 “Un adieu aux rois” dans son intégralité, en plus de leur propre musique. Le trek reprogrammé débutera désormais le 10 août à Boise, dans l’Idaho, et touchera plus de 40 villes avant de se terminer à Phoenix, en Arizona, le 25 octobre.

Lorsque “Un hommage aux rois” a été initialement annoncé en février 2020, PRIMUS leader Les Claypool dit : « Il y a un peu plus d’un an, Ler Lalonde et j’ai commencé à lancer l’idée de PRIMUS effectuant une série de spectacles mettant en vedette une icône SE RUER album de notre jeunesse. Étant que “Un adieu aux rois” Etait le premier SE RUER disque que j’ai jamais entendu, et qu’il contient mon préféré de tous les temps SE RUER régler, ‘Cygnus X1’, le choix s’est rapidement rétréci. Il y a des années, j’avais fait quelque chose de similaire avec LA BRIGADE DE GRENOUILLES VOLANTES SANS PEUR DU COLONEL CLAYPOOL, quand nous avons couvert FLOYD ROSE‘s ‘Animaux’ dans son intégralité. C’était une quantité de travail insensée, mais a fini par être l’un des projets live les plus agréables que j’ai jamais fait. Doublage de la tournée « Primus : un hommage aux rois », il devait initialement être joué à l’automne 2019, mais, lorsqu’on nous a demandé de soutenir TUEUR sur leur “Campagne finale”, les “Hommage aux rois” tournée a été reportée.

“Geddy, Alexis et Daniel avaient été des super-héros pour Larry, Herbe et moi dans notre adolescence, alors quand nous sommes tous devenus amis lors d’une tournée ensemble au début des années 90, nous étions plutôt ravis ; en partie à cause du facteur geek-out musical mais surtout parce que les trois gars que nous avions tant admirés de loin, se sont avérés être des humains vraiment formidables, terre-à-terre, et comme nous, un peu excentriques.

“Le “Hommage aux rois” La tournée sera, comme cela est suggéré, un hommage respectueux et affectueux à trois musiciens, auteurs-compositeurs, légendes et amis spectaculaires.”

