Wolfsburg a battu le Bayern Munich, désormais leader de la Frauen Bundesliga

Le Bayern Munich espérait équilibrer une semaine difficile avec deux matches contre Lyon (d’abord à l’extérieur, puis à domicile) et Wolfsburg. Malheureusement pour les Bavarois, ils sont à deux matches de cette séquence de trois matches et ils les ont tous les deux perdus. Wolfsburg est venu sur le campus du FC Bayern ce week-end et a battu le Bayern 1-0.

Faits saillants des matchs

Honnêtement, c’était probablement le meilleur match que le Bayern ait jamais joué contre Wolfsburg de mémoire récente.

Le Bayern a eu chance après chance de marquer des buts, mais ils n’ont pas réussi à trouver comment battre Almuth Schult. Elle a eu un match absolument formidable dans le but de Wolfsburg et était sans conteste la joueuse du match. Son arrêt sur le tir à distance de Giulia Gwinn a sauvé les trois points de Wolfsburg.

L’ancienne défenseure du Bayern, Kathrin Hendrich, a marqué le but vainqueur de Wolfsburg à la 68e minute, sur un rebond après que le tir de Tabea Waßmuth ait touché la barre transversale.

Équipe

L’entraîneur-chef Jens Scheuer a apporté trois changements au onze de départ lors du match en milieu de semaine contre Lyon: Jovana Damnjanovic, Linda Dallmann et Hanna Glas ont remplacé Lea Schüller, Sofia Jakobsson et Carolin Simon.

Avec un autre énorme affrontement en milieu de semaine avec Lyon à venir cette semaine, il devait y avoir une certaine rotation. Était-ce suffisant pour que le Bayern soit frais pour le match de l’UEFA Women’s Champions League de mercredi ?

Oh, et qu’a fait Lyon en France ce week-end ? Ils ont fouetté le Paris Saint-Germain 3-0. Lyon est-il « de retour » ?

Bayern XI : Benkarth – Glas (80. Simon), Wenninger, Kumagai, Gwinn – Magull, Zadrazil – Bühl (86. Rall), Dallmann, Beerensteyn (64. Asseyi) – Damnjanović (64. Schüller)

Tableau et prochain match

Il s’agit de la deuxième défaite du Bayern cette saison avec seulement huit matchs joués. La saison dernière, lors de sa campagne victorieuse, le Bayern en a remporté vingt, fait match nul et n’en a perdu qu’un.

A l’issue de la 8e journée, Wolfsburg retrouve la tête de la Frauen Bundesliga, à égalité à 19 points avec Hoffenheim (+13 contre +13). Le Bayern est troisième avec dix-huit points, de même que l’Eintracht Frankfurt et Turbine Potsdam (+22, +13, +10). Le Bayer Leverkusen, sixième, a trois points de retard avec quinze.

Le Bayern accueillera Lyon au FC Bayern Campus cette semaine lors de son match à domicile de la phase de groupes. La semaine dernière en France, Lyon a marqué très tard pour remporter le match 2-1. Le week-end prochain, les Bavarois accueilleront Carl Zeiss Jena en Frauen Bundesliga.

