Wolfsburg devant le Bayern Munich, le Real Madrid et l’Ajax pour la star du FC Dallas Ricardo Pepi

Dans un rapport publié par le journaliste de la MLS Tom Bogert, le Bayern Munich figurait toujours sur la liste des clubs en lice pour le FC Dallas et la star de l’USMNT Ricardo Pepi, mais Wolfsburg est en discussion avec l’attaquant.

Alors que les Wolves préparent le terrain avec le joueur, Bogert dit qu’il n’y a pas encore eu de contact entre Wolfsburg et le FC Dallas :

L’équipe de Bundesliga allemande Wolfsburg est en pourparlers avancés sur Pepi, mais rien avec Dallas n’a été convenu. Ils ne sont pas la seule équipe impliquée, donc c’est loin d’être terminé. Dallas était déterminé à le garder au début de l’intersaison, mais leur position semble s’assouplir avec de grosses offres tourbillonnant.

Une cascade de grands clubs européens ont exprimé leur intérêt pour l’attaquant, notamment le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Ajax, des équipes anglaises et plus encore. Dallas ne se précipite pas pour conclure un accord, la fenêtre de transfert ne s’ouvrant officiellement que maintenant et Pepi devrait de toute façon être au camp de l’USMNT à la mi-janvier.