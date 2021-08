Wolfsburg, exclu du Pokal en raison d’erreurs de remplacement

17/08/2021 à 18:44 CEST

Wolfsburg met fin à sa carrière Pokal au premier tour du tournoi. Le terrain de sport de la compétition élimine l’équipe allemande, malgré avoir gagné 3-1 Preussen Muenster, de la quatrième division, pour non-respect de la réglementation en vigueur.

L’équipe dirigée par l’ancien joueur du Barça Van Bommel est hors de combat pour le trophée après faire un changement de plus que autorisé. L’équipe, qui avait besoin de temps supplémentaire pour gagner, a effectué trois changements dans le temps réglementaire et trois autres dans les 30 minutes supplémentaires. Admir Mehmedi est entré en remplacement de Maximilian Philipp. Un acte que le trio arbitral n’avait pas remarqué à l’époque, mais que le rival a observé et n’a pas hésité à annoncer.

Le tribunal a donné raison à Preussen Muenster et éliminé Wolfsburg de Pokal : “Les clubs eux-mêmes sont responsables des remplacements. L’une de vos tâches de base est de connaître vos options de remplacement et agir en conséquence” a expliqué Stephan Oberholz, le vice-président. ” Wolfsburg a violé cette tâche et a ainsi commis l’erreur centrale d’effectuer le sixième remplacement illégal de manière imprudente et évitable “, a-t-il conclu.

Au-delà de la récompense qui, pour une équipe de quatrième catégorie, signifie déjà dépasser le premier tour face à Wolfsburg, le club recevra 257 000 euros pour le pass.