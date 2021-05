Wollf: Bottas bien placé et il continue de marquer

Alors qu’il demande que Valtteri Bottas soit abandonné par la monture Mercedes, le chef d’équipe Toto Wolff se tient aux côtés de son pilote qui, selon lui, a toujours les bonnes choses.

Bottas a la malheureuse tâche d’être le coéquipier de Lewis Hamilton, et il est juste de dire qu’il peut parfois égaler les sept fois champions du monde de F1, mais la plupart du temps, il ne peut tout simplement pas.

Cependant, son utilité en tant qu’ailier de Hamilton, réticent ou non, a livré un couple sensationnel qui a remporté des titres de constructeurs depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2017, avec neuf victoires à son actif.

Ignorer les appels fervents des médias en grande partie anglais pour le faire remplacer par George Russell, ne peut pas être facile pour le Finlandais calme et non conflictuel.

S’adressant à F1.com, Wolff a déclaré à propos de Bottas: «Je n’arrête pas de dire qu’il est très fort. Il est bien placé et il continue de marquer.

S’exprimant après le Grand Prix d’Espagne, Wolff a déclaré: «C’était trois pilotes à moins d’un dixième, le week-end avant qu’il ne soit en pole. Sa vitesse est donc énorme. C’est juste que lorsque les choses tournent mal au départ, ou que vous êtes dans une bagarre avec d’autres voitures et que vous perdez du temps avec les leaders, c’est fondamentalement KO

«Et derrière Charles aujourd’hui, je ne sais pas combien de temps il a perdu… 20 secondes environ. Et puis évidemment, c’est là que vous êtes, vous êtes au mieux troisième sur la route.

Bottas a normalement succombé aux ordres de l’équipe et au traitement numéro deux lorsque cela était nécessaire, mais à Barcelone, il était moins que coopératif avec son coéquipier en charge de la victoire; Wolff a expliqué: «Les pilotes de course, leurs instincts sont ce qu’ils sont

«J’aurais souhaité, parce que Lewis était sur une stratégie totalement différente, que Lewis se soit débrouillé plus vite, mais à la fin, nous avons marqué le résultat, et je peux m’identifier à Valtteri; il a encore eu une journée difficile et vous êtes agacé.

«Si cela nous avait fait perdre la course, j’aurais été plus critique, c’est quelque chose que nous pouvons apprendre. Mais ça va dans les deux sens, et c’est quelque chose dont nous discuterons avec lui mais de manière très «camaraderie» », a conclu Wolff.