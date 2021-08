Wolverhampton Wanderers 0 – 1 Manchester United: le vainqueur de Mason Greenwood cache les défauts – Man United News And Transfer News

L’une des meilleures choses à propos de la vague de Ronaldo-mania de vendredi était la façon dont elle a effacé tous les souvenirs persistants du match nul turgescent du week-end précédent avec Southampton.

Ouah ! Images de Maguire et Fred tombant lentement dans le coma avant de perdre (encore) le ballon à moindre coût – Begone!

Il est difficile d’imaginer que de nombreux fans ont vécu cette corvée grumeleuse et lamentable et ont pensé que le seul ingrédient manquant était un luxe n ° 9.

Plus notable était la déconnexion entre la défense et l’attaque et la manière dont l’équipe actuelle gère l’exploit improbable d’être à la fois grande ouverte, facilement contournée et impuissante sur le plan créatif.

C’est une équipe unie qui frise trop souvent le dysfonctionnement et le dysfonctionnement commence et se termine au milieu du parc.

Et donc, pour le match d’aujourd’hui contre les Wolves à Molineux, alors que le post-Ronaldo, post-milieu de terrain United a servi une autre illustration des mêmes défauts tortueux, mais cette fois avec un résultat plus heureux.

Tout d’abord, la bonne nouvelle. Cette victoire a permis aux Red Devils de battre le record du plus grand nombre de matchs à l’extérieur sans défaite – 28 matchs et plus – ce qui est une belle réalisation pour le groupe de Solskjaer.

Deuxièmement, l’impressionnant Mason Greenwood a maintenu sa séquence de buts avec le vainqueur en retard – son troisième en trois matchs – tirant un tir bas d’un angle serré qui a traversé le gardien des Wolves Jose Sa.

De plus, la passe décisive est venue de l’excellent débutant Raphael Varane, qui s’est frayé un chemin dans le football anglais avec une finesse impeccable.

Telle était l’incongruité de voir l’élégant Français traiter stoïquement le chahut autour de lui qu’il ressemblait souvent à une Rolls Royce garée à côté d’un feu de benne à ordures.

Cependant, le but chanceux tardif devra couvrir une multitude de péchés pour l’équipe de Solskjaer, qui avait l’air tout aussi décousue et incohérente dans la victoire que lors du tirage au sort laborieux de la semaine dernière sur la côte sud.

Le Norvégien semblait avoir sélectionné une équipe dotée de la qualité et de la puissance de feu pour épater les Wolves. Avec des sommités offensives telles que Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Daniel James et Greenwood sur le terrain, il semblait raisonnable de s’attendre à un festin offensif.

Au contraire, la paire de milieu de terrain de United composée de Fred et Pogba étant à plusieurs reprises dépassée et exposée, ils ont rapidement été énervés par l’énergie et la verve des Wolves et ont eu du mal à prendre pied dans le jeu.

Personne ne l’a mieux illustré que l’irrésistible Adama Traoré, qui s’est frayé un chemin à travers les rangs très fins de United apparemment à volonté.

En effet, regarder les visiteurs s’accrocher désespérément aux queues de cheval de Traoré donnait l’impression d’une foule de Yorkshire Terriers essayant en vain de ralentir un rhinocéros en rollers.

Et pourtant, pour toute l’agitation des loups, ils ont été défaits par leur échec continu à tenter leur chance. Trincao a eu une chance en or en première mi-temps dégagée par Wan Bissaka et a gâché un affichage par ailleurs brillant en grignotant une bonne chance de large en seconde mi-temps.

Menée par l’imposante physique de Traoré, l’équipe locale restait une menace constante et limitait les visiteurs à des demi-opportunités – du moins jusqu’à ce que l’intervention de Greenwood à la 79e minute ait tourné le jeu de manière décisive en faveur de United.

Sans se laisser décourager, les Wolves se sont quand même présentés et ils auraient égalisé un égaliseur mérité, mais pour David de Gea, il a réussi une paire de superbes arrêts à bout portant de Roman Sais.

En fin de compte, Solskjaer verra la victoire comme la validation d’un travail bien fait, une bataille finale épuisante avant qu’une certaine recrue portugaise ne se pavane à l’horizon pour ajouter une couche supplémentaire de paillettes.

Cependant, si vous regardez au-delà de la décadence, il y a un trou noir au centre de son côté qui, s’il n’est pas résolu, menacera d’y aspirer le reste du potentiel de l’équipe.