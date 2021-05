Wolverhampton Wanderers accueille Brighton et Hove Albion

08/05/2021 à 13:04 CEST

Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Premier League, qui affrontera le Wolverhampton et à Brighton dans le Stade Molineux.

le Wolverhampton Wanderers affronte le trente-cinquième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le West Bromwich Albion dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté 11 des 34 matchs joués à ce jour, avec une séquence de 33 buts en faveur et 46 contre.

Du côté des visiteurs, le Brighton et Hove Albion a réussi à vaincre le Leeds United 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Brut Oui Welbeck, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Wolverhampton Wanderers. Avant ce match, le Brighton et Hove Albion ils avaient remporté huit des 34 matchs de Premier League cette saison, avec 35 buts marqués contre 39 encaissés.

En tant que local, le Wolverhampton Wanderers Il a un bilan de six victoires, sept défaites et quatre nuls en 17 matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. À la maison, le Brighton et Hove Albion il a été battu sept fois et a fait match nul cinq fois en 17 matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade MolineuxEn fait, les chiffres montrent deux liens en faveur de la Wolverhampton Wanderers. À son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches d’affilée sans connaître la défaite à l’extérieur contre Wolverhampton. Le dernier match entre Wolverhampton et le Brighton Cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un match nul 3-3.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, nous pouvons voir que le Wolverhampton Wanderers ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. le Wolverhampton Wanderers Il arrive au meeting avec 42 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. Pour sa part, Brighton et Hove Albion il compte 37 points et occupe la quatorzième place de la compétition.