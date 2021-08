Selon Sky Sports, Wolverhampton Wanderers est en pourparlers avec Lille pour signer Renato Sanches en prêt avec une option d’achat. L’accord semble de plus en plus probable, avec ceux de Molineux désireux de signer le milieu de terrain. En vérité, les pourparlers sortent de nulle part. Sanches est actuellement blessé, laissant beaucoup croire qu’un départ est peu probable. Pourtant, les loups sont ici, apparemment prêts à ajouter à leur liste de talents portugais.

L’accord serait à l’origine un prêt, avec une option d’achat. Compte tenu de l’impressionnant Renato Sanches à l’Euro 2020, il amènerait sans aucun doute les Wolves au niveau supérieur. Avec Joao Mourinho qui ne fait que vieillir, Bruno Lage cherchera désespérément à faire appel à une option plus jeune telle que Sanches.

Wolverhampton Wanderers en pourparlers pour signer Renato Sanches

L’offre coche toutes les cases

Un passage aux Wolves ne pourrait pas être plus parfait pour Renato Sanches. S’il termine le déménagement, il travaillera avec l’ancien manager de Benfica, Bruno Lage, ce qui l’aiderait à s’installer instantanément. De plus, il coche la case portugaise chez Wolves, qui devient de plus en plus un besoin chez Molinuex. Les talents les plus brillants du Portugal semblent juste être attirés par l’équipe de Premier League, comme un papillon de nuit vers une lampe. Personne ne peut vraiment l’expliquer, c’est juste devenu la norme.

Avec Ruben Neves, un autre jeune milieu de terrain portugais, Renato Sanches formerait le mélange parfait. Alors que Neves est très technique avec son jeu et ambitieux avec ses passes, Sanches est plus robuste dans ses tacles et énergique dans ses fermetures. Et, avec ce contraste, Lage aurait le partenariat et l’équilibre parfaits au milieu de terrain.

Le fait est que, sur le papier, Sanches semble parfait pour les loups, et les loups semblent parfaits pour Sanches. Un match paradisiaque, si vous voulez, car Bruno Lage cherche à ramener sa nouvelle équipe dans la première moitié cette saison.

