Wolverhampton Wanderers pourrait vendre Adama Traoré afin de lever des fonds pour effectuer quelques ajouts à la fenêtre de transfert de janvier.

Le patron Bruno Lage voudrait trois nouveaux joueurs, mais les ressources sont limitées. John Percy du Telegraph rapporte que Traoré pourrait être déchargé afin d’attirer de nouveaux talents.

Wolverhampton Wanderers pourrait vendre Adama Traoré pour lever des fonds de transfert vital

Lage veut voir de nouveaux visages

Les loups occupent actuellement la neuvième place, pourchassant les six premiers avec des personnalités comme Aston Villa, Brentford et Crystal Palace, toutes en lice pour se frayer un chemin hors de la médiocrité moyenne.

Le club n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs et le manager Lage souhaite que les Wolves s’ajoutent à l’équipe au cours de cette fenêtre de transfert.

Adama Traoré : Où ensuite ?

Les Spurs étaient censés être intéressés par la signature de Traoré cet été, mais pour un montant beaucoup plus élevé que les Wolves n’exigent actuellement. Désormais, environ 20 millions de livres sterling suffiraient à garantir ses services. Conte souhaite s’améliorer sur la couchette d’arrière droit. Selon Dan Kilpatrick du Evening Standard, le patron de Tottenham n’est pas trop impressionné par les récentes performances d’Emerson Royal, le club cherchant à se renforcer dans la fenêtre de transfert de janvier.

West Ham United s’intéresse également à sa signature, pour une bonne raison. Traoré est une présence physique en Premier League, offrant beaucoup de rythme et de puissance. Il aime aller de l’avant et peut vraiment causer beaucoup de problèmes aux défenseurs. Mais la faiblesse de Traoré est de convertir les chances qu’il puisse se tailler en buts.

Jusqu’à présent cette saison, Traoré a disputé 17 matches de Premier League sans but ni passes décisives. Au cours de ses plus de 300 apparitions tout au long de sa carrière, l’Espagnol a marqué 27 buts et aidé 53 autres. Ce n’est pas un retour qui bat le monde. Ses frais de transfert supposés de 20 millions de livres sterling sont relativement bas, suffisamment «bon marché» pour qu’un club parie sur lui. En tant que joueur de remplacement, il pourrait fournir quelque chose d’un peu différent sur le banc. Mais il n’a pas encore trouvé la formule de but pour vraiment devenir une menace à l’avenir.

Traoré est chez les Wolves depuis la saison 2018/9, où il a été transféré de Middlesbrough. Avant cela, il jouait à Aston Villa, après avoir déménagé dans les Midlands de Barcelone où il a commencé sa carrière. Avec six sélections pour l’Espagne, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets pour son pays.

Malgré quelques signes prometteurs chez les Wolves au cours des deux dernières saisons, sa forme a baissé. Un nouveau club et un nouveau défi pourraient aider à rajeunir Traoré.

