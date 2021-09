Wolverine de Marvel arrive sur PS5, avec l’aimable autorisation d’Insomniac Games

Capture d’écran : Insomniaque

Après avoir cloué Spider-Man, le prochain défi de super-héros d’Insomniac Games sera X-Men’s Wolvernine, a révélé Sony aujourd’hui lors de sa vitrine PS5. La mode des super-héros tire peut-être à sa fin à Hollywood, mais elle bat actuellement son plein du côté des jeux.

Nous n’avons eu qu’un court teaser et aucune date de sortie (contrairement au prochain jeu Spider-Man, qu’Insomniac est également en train de créer) pour Marvel’s Wolverine, mais nous avons eu les restes grizzly d’une bagarre dans un bar et les griffes parce que toujours les griffes :

Voici ce que Ryan Schneider d’Insomniac a écrit à propos de la fin du jeu sur le blog PlayStation :

Marvel’s Wolverine est un jeu autonome réalisé par Brian Horton (directeur créatif) et Cameron Christian (directeur de jeu), qui ont récemment dirigé les efforts créatifs de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, un jeu dont nous sommes extrêmement fiers chez Insomniac. Dans la veine de nos jeux Spider-Man, notre objectif ici est non seulement de respecter l’ADN de ce qui rend le personnage si populaire, mais aussi de rechercher des opportunités pour lui donner une sensation de fraîcheur et refléter véritablement l’esprit Insomniac. Même si Marvel’s Wolverine est au tout début de son développement, d’après ce que j’ai vu de son récit émotionnel et de son gameplay de pointe (voyez ce que j’ai fait là-bas?), L’équipe crée déjà quelque chose de vraiment spécial.

Insomniac a établi sa véritable réputation de super-héros avec Marvel’s Spider-Man pour PS4 en 2018. Il l’a ensuite suivi avec le Spider-Man plus court mais narrativement plus impressionnant : Miles Morales pour la PS5 l’année dernière. La plus grande chose que les développeurs ont clouée dans les deux jeux était la sensation d’instant en instant de la toile à travers l’horizon de New York. Espérons qu’Insomniac soit capable de donner à son jeu X-Men une sensation similaire.

Le studio, que Sony a acheté en 2019, a également sorti un remaster de Spider-Man l’année dernière et a lancé Ratchet & Clank: Rift Apart au printemps dernier. Insomniac a été extrêmement occupé, en d’autres termes. Cela signifie également que Marvel’s Wolverine est probablement encore loin.