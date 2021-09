Wolverine de Marvel en préparation chez Insomniac Games pour PS5

in

Une belle surprise, du moins pour certains d’entre nous, a été annoncée lors du PlayStation Showcase ce soir : un jeu mettant en vedette Wolverine est en préparation.

Actuellement en début de développement chez Insomniac Games, Le carcajou de Marvel est un titre autonome mettant en vedette le mutant à griffes d’adamantium préféré de tous.

Insomniac a déclaré qu’il avait eu l’idée d’un jeu mettant en vedette le gars lors de séances de remue-méninges lorsque l’équipe discutait de ce sur quoi travailler après la fin de Spider-Man. Wolverine semblait toujours apparaître comme un personnage sur lequel tout le monde aimerait travailler ensemble, alors quelques années plus tard, Insomniac a présenté le jeu à Sony Interactive Entertainment et Marvel et nous voici aujourd’hui.

Le jeu est dirigé par Brian Horton (directeur créatif) et Cameron Christian (directeur du jeu), qui ont dirigé les efforts créatifs de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. L’objectif, selon le studio, est de “respecter l’ADN de ce qui rend le personnage si populaire”, mais aussi de rechercher des opportunités pour qu’il se sente frais et “refléte vraiment l’esprit Insomniac”.

Une fenêtre de sortie n’a pas été fournie pour le titre PS5 car il est si tôt dans le développement. Et nous avons aussi Marvel’s Spider-Man 2 à attendre d’Insomniac, et il arrive en 2023. Et au fil des années, 2023 sera là avant que nous le sachions.