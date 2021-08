Wolverine veut que Deadpool sache qu’il ne vient pas au MCU

L’achat de Fox il y a quelques années par Disney était une excellente nouvelle pour les fans de MCU. Marvel pourrait utiliser certains de ses meilleurs personnages dont il ne détenait pas les droits auparavant. Tous les X-Men, Deadpool et les Fantastic Four apparaîtront dans les futurs films MCU. Ensuite, il y a le multivers. Mis à part Deadpool (Ryan Reynolds), il y a un acteur que les fans de Marvel aimeraient voir dans le MCU, et c’est Hugh Jackman. Cependant, Jackman vient de déclarer officiellement qu’il ne reprendra pas le rôle pour le MCU. Et il s’est assuré que Reynolds le découvre.

Jackman est apparu sur Jake’s Takes où il a parlé de son rôle emblématique de Wolverine. Comme dans les interviews précédentes, l’acteur a clairement indiqué qu’il pensait que Logan était un excellent moyen de mettre fin à sa carrière en tant que Wolverine.

Jake a demandé si le multivers MCU fournirait une histoire qui pourrait le convaincre de reprendre le rôle de Wolverine. Il parut surpris par la question. Encore une fois, c’est un grand acteur : « Le fait que j’entende parler de cela de votre part et qu’il n’y ait rien dans ma boîte de réception de Kevin Feige signifie que c’est probablement – ​​quelle que soit l’idée que j’ai eue – pas sur la table. » a plaisanté l’acteur.

Le crossover Wolverine-Deadpool de nos rêves

Cependant, Jackman a taquiné le retour de Wolverine au MCU il y a quelques jours. Et il a posté une photo de lui et Feige. Vous n’auriez pas besoin que Feige vous envoie un e-mail si vous deviez le rencontrer en personne.

Les fans de Marvel rêvent depuis longtemps d’avoir Jackman et Reynolds dans le MCU, où ils pourraient interagir avec tous les autres Avengers. Deadpool et Wolverine sont déjà apparus dans le même film auparavant. Mais cette version de Deadpool n’était pas ce que nous avons eu dans les films de Deadpool.

Le multivers ouvre la porte à des croisements sauvages où toutes sortes de super-héros pourraient apparaître. Des héros morts ou à la retraite comme Iron Man et Steve Rogers ou Jackman’s Wolverine sont tout en haut de la liste. Deadpool, bien sûr, est déjà dans le MCU. Nous attendons juste sa présentation officielle.

“J’ai réalisé… avant de tourner Logan, j’étais comme, nous avons eu l’idée que nous savions ce que ça allait être, n’est-ce pas, et j’ai pensé” ça y est “et cela m’a vraiment aidé”, a déclaré Jackman à propos de sa finale apparence comme Wolverine. “Cela m’a vraiment aidé de savoir que j’entrais dans ma dernière saison que c’était ma dernière saison, que j’en ai profité au maximum.”

“C’est toujours un personnage qui me tient à cœur”, a-t-il poursuivi, “mais je sais que c’est fait.”

C’est là qu’intervient la partie hilarante concernant Deadpool. “Dites ça à qui vous voulez, mais dites-le s’il vous plaît à Ryan [Reynolds], parce qu’il est genre, ne le croit pas, il pense que je plaisante. S’il te plaît.”

Sachant que Marvel aime garder des secrets, les fans ne croiront pas Jackman. Reynolds inclus. Quant à Deadpool, il n’en croira certainement rien. Espérons qu’il aura bientôt une vidéo de réaction pour Wolverine.

