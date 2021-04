Women Management s’installe à Los Angeles – WWD

Women Management, qui fait partie du réseau d’agences de gestion des talents de la mode Elite World Group, s’étend à Los Angeles. L’entreprise est déjà présente à New York, Paris et Milan.

Women Management LA s’appuiera sur des talents locaux ainsi que sur une liste de talents du monde entier.

Julia Haart, PDG du groupe et copropriétaire d’Elite World Group, a déclaré à WWD: «Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement massif dans le paysage médiatique. Aujourd’hui, les voix des talents et les empreintes numériques sont au centre de tout ce que nous consommons. En tant que capitale médiatique majeure et plaque tournante importante pour les talents et les marques, Los Angeles est une extension clé de la croissance continue de Women Management en tant que leader des médias de talents.

Elle a noté que la société avait rationalisé l’activité traditionnelle de gestion des talents dans le monde entier tout en lançant des programmes visant à offrir de nouvelles opportunités de revenus à ses talents pour qu’ils deviennent des personnalités et des entrepreneurs numériques. «En créant des campagnes médiatiques traditionnelles et numériques autour de notre liste diversifiée, Women Management offre à sa clientèle la possibilité d’atteindre un vaste public avec ses messages et ses produits, créant ainsi des stratégies médiatiques numériques plus efficaces et mesurables», a-t-elle déclaré.

Avec une liste d’au moins 80 personnes, Women LA représente des talents tels que Lais Ribeiro, Hanne Gaby, Amelia Gray Hamlin, Josephine Le Tutour, l’auteure-compositrice-interprète Sky Ferreira, Elisa Sednaoui, Lea T, Amanda Googe, Karly Loyce et Mae Lapres. Women LA dispose également d’une liste de 15 à 20 personnes en ville, tout en faisant appel à des talents d’autres marchés en fonction des besoins du client.

Anthony Bourgois, président de Women Management New York, supervisera également le bureau de Los Angeles. Le réalisateur est Autumn Rebasti, qui était auparavant chez The Lions Model Management et Ford Models New York.

En raison du COVID-19, les agents de Women LA travailleront à distance jusqu’à ce que les restrictions soient levées, avec des plans pour ouvrir un bureau à West Hollywood dans un proche avenir.