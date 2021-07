Women’s Aid publie une déclaration sur Danny et son comportement .

Women’s Aid a publié une déclaration sur sa préoccupation croissante concernant le comportement de Danny envers Lucinda après l’épisode de lundi soir, qualifiant ses actions de “manipulatrices”.

Dans un communiqué publié hier, l’association a déclaré que Danny avait utilisé des tactiques qui sont souvent utilisées par les auteurs d’abus et a déclaré qu’il avait allumé Lucinda.

Ils ont déclaré: «La nuit dernière, nous avons vu le développement de la relation de Danny et Lucinda et nous sommes devenus de plus en plus préoccupés par son comportement envers elle à l’écran, y compris ce qui ressemblait à de l’éclairage au gaz, à la possessivité et à la manipulation. Ce n’est pas à quoi ressemble une relation saine. Ce sont toutes des tactiques utilisées par les auteurs d’abus. »

Hier soir, nous sommes devenus de plus en plus préoccupés par l’éclairage au gaz et les comportements manipulateurs affichés sur #LoveIsland . ❗️Nous exhortons les producteurs à reconnaître le #contrôle coercitif lorsqu’il se produit dans l’émission. Lisez notre réponse complète⤵️ https://t.co/2bABJOrmiu – Aide aux femmes (@womensaid) 20 juillet 2021

Women’s Aid a suggéré que le comportement de Danny était un exemple de contrôle coercitif et a exhorté les producteurs de Love Island à ne pas utiliser ce comportement à des fins de divertissement.

Ils ont déclaré : « Le gaslighting est une forme d’abus psychologique qui amène quelqu’un à remettre en question sa perception de la réalité. Il s’agit d’une forme de contrôle coercitif, qui est une infraction pénale depuis 2015.

“Nous exhortons les producteurs de Love Island à reconnaître le contrôle coercitif lorsqu’il se produit dans la série, car ce n’est pas la première fois que cela se produit. Les producteurs doivent intervenir lorsque toute forme de comportement est abusif, car l’abus ne doit pas être utilisé pour le divertissement. »

Au cours de l’épisode de lundi soir, Danny a tenté de faire adopter à Lucinda une attitude de « traitez-les méchant, gardez-les enthousiaste » après avoir exprimé son intérêt pour Danny et Aaron.

Danny était dans la villa depuis environ 24 heures et était irrité que Lucinda ne lui ait pas parlé après qu’il lui ait préparé un café glacé un matin.

Dans le défi Snog, Marry, Pie, Danny a choisi de punir Lucinda pour ne pas lui avoir parlé. Plus tard dans la soirée, il a mis fin à leur très courte relation parce qu’il n’aimait pas courir après les filles.

Dans l’épisode, il a dit qu’il “aime vous faire tomber quelques piquets” et procéder à l’analogie la plus étrange dans laquelle il a comparé Lucinda à une Lamborghini noire qu’il ne pouvait pas se mettre au travail comme moyen de rompre avec elle avant qu’elle n’obtienne la chance de.

Tout au long de l’épisode, les gens sur Twitter ont dénoncé son comportement avec une personne disant qu’il “puait la toxicité” et une autre a dit qu’il “fait chanter émotionnellement” Lucinda.

