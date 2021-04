Women’s Final Four: les joueurs à surveiller dans chaque équipe

Les matchs féminins de Sweet 16 nous ont mis sur le bord de nos sièges alors que nous avons regardé de nombreux affrontements arriver au buzzer final. Le tournoi a été rien de moins que la télévision à ne pas manquer, et nous nous retrouvons maintenant avec quatre grandes équipes qui ont toutes l’impression d’entrer dans la plus grande scène du basketball universitaire avec une chance légitime de tout gagner. Alors que certaines écoles sont habituées à ces tournois tardifs, c’est une toute nouvelle expérience pour d’autres.

Des quatre équipes, UConn est le programme le plus expérimenté en matière de tournois en profondeur. C’est leur 13e année consécutive d’atteindre le Final Four, et ils l’ont fait 21 fois dans l’histoire du programme. Stanford a également beaucoup d’expérience, il s’agit de leur 14e participation au Final Four. Leur dernier match du Final Four a eu lieu en 2017, où ils ont perdu contre les éventuels champions nationaux, la Caroline du Sud.

Les Gamecocks sont un programme en herbe et ont connu beaucoup de succès ces dernières années. Au cours des six dernières années, ils ont disputé un championnat national et trois participations au Final Four sous la légendaire entraîneuse-chef Dawn Staley. En revanche, l’Arizona se trouve dans une position similaire à celle de la Caroline du Sud il y a quelques années. Ils font l’histoire de l’école lors de leurs débuts dans le Final Four sous la direction de l’entraîneur-chef Adia Barnes.

Mais si l’expérience, le manque d’expérience et la tradition gagnante comptent, c’est une table rase lorsque ces équipes entrent sur le parquet ce vendredi. Voici un aperçu des joueurs clés de chaque équipe qui définiront le Final Four féminin.

UConn Huskies (n ° 1)

Joueurs à surveiller: Paige Bueckers, Christyn Williams, Evina Westbrook

Photo par Carmen Mandato / .

Pour n’être qu’une recrue, Paige Bueckers a relevé le défi et a bien performé à chaque match de ce tournoi. Après une victoire écrasante contre Baylor, Bueckers a enregistré 40 minutes, 28 points, trois rebonds et trois interceptions. Vous pouvez en savoir plus sur l’incroyable campagne de première année de Bueckers ici.

Bien que Bueckers ait été à juste titre sous les projecteurs de l’équipe des Huskies toute la saison, battant plusieurs records au cours de sa première année, Christyn Williams et Evina Westbrook sont deux autres joueurs à surveiller lors du Final Four.

Williams était la recrue n ° 1 du pays en 2018 et a joué un grand rôle dans le succès d’UConn tout au long du tournoi. Williams a joué inconscient au deuxième tour du tournoi, aidant UConn à dépasser le n ° 5 de l’Iowa. Elle a terminé le match avec 27 points, menant tous les buteurs.

Evina Westbrook semble être l’ancre de cette jeune équipe UConn. Un junior redshirt et un vétéran, Westbrook a une expérience de tournoi en tant que Tennessee Lady Vol avant de devenir un Husky. UConn est difficile à arrêter quand Westbrook fait la cuisine. Alors qu’elle affiche en moyenne un peu moins de deux chiffres, 9,7 points et 4,6 rebonds, elle semble s’échauffer quand cela compte le plus en séries éliminatoires.

Au cours du match de deuxième tour contre l’Iowa, elle a enregistré 17 points et neuf rebonds pour aider les Huskies à mettre le jeu de côté et à passer au tour suivant. Bien que ses statistiques ne le montrent peut-être pas, Westbrook fait une grande partie du sale boulot pour UConn et apporte un sentiment de maturité qui ne peut être enseigné ou encadré.

Arizona Wildcats (graine n ° 3)

Joueurs à surveiller: Aari McDonald, Cate Reese, Trinity Baptiste

Photo par C.Morgan Engel / NCAA Photos via .

L’Arizona est le petit nouveau sur le bloc dans ce Final Four et probablement le plus gros wild card du tournoi. Aari McDonald, senior et double All-American, les mène. McDonald a été pratiquement impossible à garder ce tournoi.

À 5’6, elle est une meneuse de jeu rapide sur le court qui joue avec beaucoup de cœur. Sa rapidité est une chose avec laquelle la plupart des équipes ont du mal, sans oublier qu’elle est un ravageur du côté défensif. Elle a remporté deux honneurs de Joueuse défensive de l’année Pac-12 pour 2020 et 2021.

Contre Indiana dans le Elite Eight, McDonald a inscrit 33 des 66 points de son équipe. Oui, c’est la moitié. Elle est également allée 5-en-6 à partir de la ligne des trois points. McDonald est le moteur qui fait tourner l’Arizona. En dehors de ses contributions à l’équipe, Cate Reese et Trinity Baptiste seront les clés du succès de l’Arizona dans le Final Four.

Baptiste est un attaquant vétéran qui est le plus efficace pour les Wildcats sur les planches, avec une moyenne de 8,5 en séries éliminatoires. Reese réalise également en moyenne six rebonds. Si ces deux-là peuvent écraser la vitre et entrer dans un score à deux chiffres, ils allègent non seulement la charge pour McDonald, mais font jouer les défenses plus honnêtement, ouvrant des coups pour leurs autres coéquipiers.

Caroline du Sud (tête de série n ° 1)

Photo par Carmen Mandato / .

Joueurs à surveiller: Zia Cooke, Aliyah Boston, Laeticia Amihere

La Caroline du Sud revient pour réclamer le championnat de la NCAA dont elle pensait avoir été volée l’année dernière lorsque la pandémie a annulé le tournoi de la NCAA. À l’approche de ce Final Four, beaucoup de leurs joueurs se souviennent de ce que cela faisait.

En particulier, la garde de deuxième année Zia Cooke a été une terreur dans ce tournoi. Elle a récolté en moyenne 14 points au cours des quatre derniers matchs et a remporté en moyenne 4,5 tableaux. Lors de la victoire de l’Elite Eight de Caroline du Sud contre le Texas, elle a enregistré 16 points et six rebonds. Bien que Cooke soit jeune, elle conduit le rythme accéléré de la Caroline du Sud et met ses coéquipiers en position de réussir.

Pour ajouter, le centre Aliyah Boston est également une clé du succès de la Caroline du Sud. Debout à 6’5, elle est un cauchemar pour de nombreuses équipes avec sa physicalité dans la peinture. Boston enregistre en moyenne un double-double en séries éliminatoires avec 14,7 points et 10,9 rebonds. Il sera primordial de la garder sur le sol et de ne pas avoir de mauvais ennuis.

Enfin, Laeticia Amihere et sa capacité de blocage de tir est un joyau caché pour les Gamecocks. Dans leur victoire contre le Texas, elle a enregistré neuf blocs. Si elle peut aider à empêcher les adversaires de se convertir dans la voie, Amihere aidera la Caroline du Sud à continuer d’être une terreur en défense. Cela obligerait les adversaires à se contenter de sauteurs et de trois et augmenterait leurs chances de passer au match de championnat plus tard ce mois-ci.

Stanford Cardinal (tête de série n ° 1)

Joueurs à surveiller: Kiana Williams, Cameron Brink

Les Cardinals ont été menés par leur court avant pendant une grande partie de ce tournoi, mais c’est l’un de leurs plus petits joueurs, Kiana Williams, qui rend le Cardinal si difficile à défendre. Le garde 5’8 est l’un des meilleurs tireurs du pays et peut le faire tomber de n’importe où sur le sol avec une portée étendue.

Williams est une personne âgée de San Antonio et est revenue à la maison pour son dernier hourra. Cette séries éliminatoires, elle a en moyenne 16,1 points par match et tire 46,2% au-delà de l’arc sur 7,4 tentatives. La capacité de Williams à étirer le sol a contribué à ouvrir les choses pour les formidables joueurs intérieurs de Stanford.

Cameron Brink est un autre étudiant de première année hors pair dans le tournoi NCAA de cette année pour le Cardinal. Elle a mené le Pac-12 dans les tirs bloqués, enregistrant 57 pendant la saison régulière et 21 pendant cette séries éliminatoires. À 6’4, elle est présente dans la peinture, mais elle n’y habite pas. Brink a une certaine finesse dans son jeu et peut abattre un pull-up et des trios avec facilité. Sa polyvalence a créé des problèmes de confrontation pour les équipes adverses tout au long de cette course.

Avec tout le talent qui se dirige vers ce Final Four féminin de la NCAA, vous ne voudrez manquer aucun de ces matchs. Les matchs ont lieu le vendredi 2 avril et commencent à 18 h HE, avec une bataille entre deux têtes de série n ° 1, Stanford et la Caroline du Sud. À partir de là, l’Arizona n ° 3 et une tête de série du Connecticut prennent la parole à 21 h 30 HE pour assurer le sport final du match de championnat.

Le tournoi féminin nous a offert tant de moments incroyables jusqu’à présent. Il semble que le meilleur reste à venir dans le Final Four.