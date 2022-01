Womp, Womp, Womp: Fox News Bests CNN, MSNBC le 6 janvier anniversaire (beaucoup)

CNN et MSNBC passé plus de 1600 minutes jeudi obsédé par le premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, mais cela ne s’est pas traduit par un quelconque succès dans le département des cotes d’écoute.

Grâce aux premiers chiffres de Nielsen Media Research, ta Fox News Channel a remporté une victoire facile dans les deux nombres de téléspectateurs avec environ 1,567 million et 245 000 dans la tranche démographique des 25-54 ans.

Selon un communiqué de presse de Fox News, FNC a battu CNN « à chaque heure dans les deux catégories », car la chaîne dirigée par Jeff Zucker n’a pu attirer que 742 869 téléspectateurs au total et 139 202 jeudi dans la démo.

MSNBC a été en mesure de mieux CNN dans total de téléspectateurs avec environ 1,049 million de téléspectateurs, mais perdu de justesse dans le groupe des 25-54 car la propriété appartenant à Comcast n’a recueilli que 136 019 téléspectateurs.

Et dans la clé de 9h00 à 11h00 dans le bloc de l’Est, au cours de laquelle le président Biden et le vice-président Harris ont prononcé des allocutions depuis Statuary Hall, CNN et MSNBC n’ont toujours pas pu attirer un public important.

Au lieu de cela, Fox News est toujours arrivé en tête avec America’s Newsroom attirant 1,58 million de téléspectateurs au total et 232 112 dans la démo contre 1,083 million et 144 832 pour MSNBC et 1,106 million et 190 613 pour CNN.

Le pari de CNN selon lequel les Américains se mettraient à l’écoute de la partisanerie et de la rhétorique destructrice a échoué car, selon Fox, « CNN n’a pas non plus réussi à dépasser 1,5 million de téléspectateurs à n’importe quelle heure de la journée » et CNN et MSNBC ont perdu « près de 90 % » de leur démo aux heures de grande écoute et du nombre total de téléspectateurs par rapport à la même date il y a un an.

Alors que la vice-présidente du comité restreint du 6 janvier, Liz Cheney (R-WY) a reçu une couverture amicale et des interviews de ses amis sur les réseaux libéraux, son entretien difficile et substantiel sur le rapport spécial de FNC « en moyenne 2,4 millions et 311 000, surpassant CNN à trois chiffres ».

