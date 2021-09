‘Wondarous Place’: La splendeur maussade de Billy Fury

Le catalogue de Billy Fury déborde de rock’n’roll original et de larmes dramatiques dès le premier tiroir. À partir de cette discographie, nous nous concentrons sur un single qui n’est peut-être pas l’un de ses plus grands succès, mais qui est largement considéré comme l’un de ses meilleurs.

« Endroit merveilleux » a été écrit par Bill Giant, alias Harvey Zimmerman, et Jeff Lewis. En duo, ils apprécieraient la distinction d’avoir une autre de leurs chansons, “Fountain Of Love”, enregistrée par Elvis Presley. La première interprétation de “Wondrous Place” a été de Jimmy Jones, le chanteur américain le plus connu pour son tube “Handy Man” du début des années 1960. Splendide comme c’était, il n’est pas devenu un tube, et c’était le 25 septembre de cette année-là. que Fury, quelque 18 mois après sa percée dans les charts britanniques, avait sa version de la chanson publiée par Decca.

Moody et atmosphérique

Fury avait marqué son premier hit dans le top 10 plus tôt cette année-là avec “Colette”, et en juin, il a figuré dans les charts avec ce qui est devenu l’un des albums phares du rock’n’roll britannique, The Sound Of Fury. Vient maintenant le nouveau single, qui présente une performance vocale typiquement maussade et atmosphérique de Fury dans un arrangement subtil et persuasif. Il n’a atteint que la 25e place au Royaume-Uni, mais a passé neuf semaines dans le classement, dont six dans le Top 40.

Quelque 40 ans plus tard, une nouvelle génération a découvert la version de Fury lorsqu’elle a été présentée dans une publicité télévisée pour la Toyota Yaris. Plus tard encore, en 2008, il a été reconnu par les Last Shadow Puppets, le duo d’Alex Turner d’Arctic Monkeys et Miles Kane, lorsqu’ils l’ont coupé comme la face B du premier single des Puppets “The Age Of The Understatement”.

