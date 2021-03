Wonder Boy – Le réalisateur Asha In Monster World explique pourquoi il a choisi ce style artistique 2.5D qui divise

Wonder Boy – Asha dans Monster World’s vu des critiques depuis son annonce. Nous offrir un remake de Monster World IV de la même manière que Le piège du dragon, cette dernière entrée a supprimé les visuels 2D précédents pour un style d’art 2.5D, plaçant des personnages 3D dans un gameplay 2D. Cela s’est avéré assez diviseur parmi les fans.

S’adressant à Nintendo Everything, le directeur du jeu Ryuichi Nishizawa a confirmé pourquoi ils avaient choisi cette approche:

J’ai décidé d’utiliser la 3D pour les personnages, les arrière-plans et d’autres ressources visuelles bien avant de commencer ce projet. La raison principale en était que lorsque je travaillais sur l’art et les graphismes du jeu (LookDev), il y avait une plus grande probabilité que je puisse produire un travail de meilleure qualité en 3D. Bien sûr, il serait possible d’expliquer logiquement pourquoi, mais la raison principale était que j’avais au départ une conviction intuitive que la 3D était définitivement meilleure. Je n’aime pas l’expliquer parce que cela semble être une réflexion après coup, mais je ferai de mon mieux (rires).

Comme vous le savez, les ressources vidéo 3D sont créées à travers quatre processus: la modélisation, l’application de matériaux, l’éclairage et la projection avec une caméra. Cette «séparation des processus» est très importante. De plus, les processus autres que la modélisation peuvent être modifiés en temps réel pendant le fonctionnement du jeu, ce qui est un avantage. D’autre part, les ressources vidéo 2D sont créées par des concepteurs professionnels qui dessinent minutieusement des lignes, peignent des couleurs et, dans certains cas, ajoutent des effets spéciaux à l’aide d’outils d’image. Ce processus est répété avec soin et minutie. En d’autres termes, non seulement la forme et la couleur des images 2D, mais aussi l’éclairage et la caméra sont laissés au concepteur, et la capacité du concepteur se reflète directement dans la qualité de l’image.

Même si le réalisateur veut éclaircir la couleur du fond pour un test, il doit demander au concepteur de le corriger. Le réalisateur veut juste expérimenter un peu, mais cela coûte du temps et de l’argent. En revanche, avec la 3D, tant que le modèle et les matériaux sont préparés par le designer, l’éclairage et la caméra peuvent être librement contrôlés par le réalisateur. Vous pouvez créer les images que vous voulez par essais et erreurs de votre propre main. Vous voyez à quel point le degré de liberté créative est extrêmement différent?