Wonder buteur et pourquoi il a quitté le football

Avant d’être boxeur, Sergio Maravilla Martínez a pratiqué divers sports. Parmi eux, le football. Et sérieusement. Fan de River, cela aurait pu être un Pity Martínez, même si par âge il serait à la retraite. Et par caractéristiques, il pourrait plutôt ressembler à l’Uruguayen Antonio Alzamendi, ce “7” Millionnaire qui fait 1-0 contre le Steaua Bucarest pour remporter l’Intercontinental ’86 au Japon.

Martínez a failli jouer dans la Première. Il le raconte. “A celle Epoque J’ai joué à Los Andes, dans le quartier. L’équipe était au Nacional B et c’était le test de ma vie. J’avais 20 ans, j’étais déjà grand, et j’avais plus envie de quelles conditions faire du foot. En fait, j’avais mes conditions… C’était un attaquant sur l’aile droite, très rapide. Il a marqué des buts, beaucoup de buts. Il n’était pas doué, il n’était pas très douéC’est-à-dire très loin, avec tout le respect que je vous dois, je le dis, d’un type pensant comme Riquelme. Je leur ai dit “jetez la balle, j’y suis arrivé”, et c’est venu. Physiquement, il allait bien ».

Pourquoi ne s’est-il pas consacré si ça se passait bien pour lui ? La réponse est claire : « J’avais fait d’autres sports dans ma vie, et puis, avec le temps, je regarde en arrière et maintenant je comprends ce qui m’est arrivé. Pourquoi je ne me suis pas adapté au football ? Parce que j’avais pratiqué trois sports individuels : le fronton, le tennis et le cyclisme. Soudain, mon quatrième sport était collectif. C’était difficile, car j’avais l’habitude de me faire confiance et je devais faire confiance à mes coéquipiers. C’est pour ça que je suis passé du foot à la boxe, et c’était comme un gant ».

