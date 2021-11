‘Wonder Child’ Flores prépare ses débuts aux États-Unis

Le puncheur juarean invaincu Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores continue de travailler à plein régime à Las Vegas, Nevada; maintenant avec une motivation supplémentaire, ses débuts imminents sur le ring américain, au mois de décembre.

Flores Favela, avec un record parfait en 30 combats, dont il a remporté 17 par KO ; il retrouve ses esprits dans le ciel, après avoir appris qu’il fera ses débuts au-delà de nos frontières, sur un panneau d’affichage dirigé par un champion du monde historique.

Le boxeur exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il ne retire pas son doigt de la ligne et fait son maximum d’efforts dans les séances de gym ardues sous la stricte supervision du célèbre entraîneur cubain Ismael Salas, qui a veillé à ce que le combattant frontalier soit prêt à entrer dans le diamant de la bataille avec le meilleur de sa division.

Fierté de Ciudad Juárez, Chihuahua ; L’ancienne équipe nationale, a souligné qu’il se rapproche de plus en plus de l’objectif pour lequel il a travaillé si dur, cherchant toujours à se transcender dans le sport compliqué de la fistiana, et gardant à l’esprit l’objectif principal de donner le meilleur à sa famille.