‘Wonder Child’ Flores voit des défis importants à court terme

MEXIQUE – Le heurteur de Juarense Bryan «Niño Maravilla» Flores est très motivé par ce qui l’attend pour sa brillante carrière; le combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une société dirigée par Oswaldo Küchle, a assuré qu’il est prêt à relever tous les défis qui se présenteront à lui dans les mois à venir et qu’il remportera certainement une victoire.

Flores Favela, invaincu en 26 combats, dont il a été victorieux par KO dans 16 d’entre eux; Il a perfectionné sa boxe en quelques années qu’il accumule sous la direction du célèbre entraîneur Alfredo Caballero et de son équipe de travail, qui ont conduit Bryan à exploiter ses qualités dans le battle diamond.

Le même entraîneur, connu dans le monde entier pour l’excellent travail qu’il a accompli pour couronner ses disciples, a assuré que si le “ Wonder Boy ” suit le même chemin de travail acharné et de discipline, il ira loin car il remplit toutes les conditions pour devenir un histoire de la boxe mexicaine et qu’il est prêt pour de grands défis.

Avec une séquence positive de 8 KO lors de ses 10 derniers combats, la frontière se prépare pour un nouveau défi après avoir surmonté ces derniers mois le Chilien Ramón Mascareña, le Vénézuélien José Luis Marcano, le Japonais Hirotsugu Yamamoto et la capitale Jorge Jorge ‘Estruendo’ Sánchez, qui a succombé au pouvoir de la fierté du Barrio de Los Alcaldes à Ciudad Juárez.