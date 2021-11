Wonder Woman 3 pourrait inclure Supergirl et Hawkgirl, selon les rumeurs

La guerrière amazonienne pourrait compter sur le soutien d’autres super-héroïnes célèbres dans son prochain film. Cette semaine, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Wonder Woman 3 pourrait raconter une histoire comprenant Supergirl et Hawkgirl, deux personnages de la bande dessinée qui n’ont pas encore fait leurs débuts au DCEU. L’information vient de la vlogeuse et critique de cinéma Grace Randolph, qui via Twitter a rapporté ce qu’elle venait apparemment d’entendre de sources fiables.

Voici une autre information pour vous. Il y a de fortes chances que Wonder Woman 3 présente Supergirl de Sasha Calle. Et peut-être d’autres héroïnes de DC ! Heard Hawgirl est envisagée », lit-on dans le tweet ci-dessus. « J’aime. J’espère que c’est comme l’épisode animé de « Grudge Match ».

Fait curieux, sachez que « Grudge Match » fait référence au neuvième épisode de la troisième saison de la série animée Justice League Unlimited. Il s’agit d’un affrontement entre plusieurs super-héroïnes de DC dans une arène de combat, où la puissante Wonder Woman – victime du contrôle mental – se bat contre un quatuor composé de Huntress, Canary, Vixen et Hawkgirl. Aimeriez-vous que quelque chose de similaire se produise dans le futur film avec Gal Gadot ?

Randolph mentionne l’actrice Sasha Calle, qui joue Supergirl dans le prochain film The Flash. A noter qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune certitude quant à l’avenir de Calle au sein de la franchise. Pourtant, depuis des années, on parle d’un film solo de Supergirl qui pourrait ouvrir les portes au jeune acteur dans le rôle principal. D’autre part, en septembre 2021, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Calle ne jouerait pas dans un film mais dans une série exclusive HBO Max. Mais compte tenu des rapports récents, verrons-nous la Kryptonienne dans Wonde Woman 3, immédiatement après The Flash, avant qu’elle ne devienne le titre de sa propre émission ou de son long métrage ?

En ce qui concerne Hawkgirl (ou Hawkgirl), ce guerrier volant a été principalement réinterprété dans le domaine de l’animation. Jamais dans un film d’action réelle. À l’origine, il a été dit que ce personnage – en tant qu’alter ego de Shayera Hol – apparaîtrait dans le film Black Adam avec Dwayne Johnson. Cependant, l’acteur a finalement démenti cette information (via). Se pourrait-il que Warner Bros. Pictures le réserve pour d’abord partager une photo avec la Wonder Woman du DCEU ?

Les avancées du troisième volet de la saga Wonder Woman restent dans l’ombre. Au moins, la réalisatrice Patty Jenkins et l’actrice chevronnée Lynda Carter ont reconnu que le projet est une réalité pendant DC Fandome 2021. « Tous les trois [incluida Gadot] nous sommes très enthousiastes à l’idée de choses passionnantes à venir avec Wonder Woman 3 « , a déclaré le cinéaste lors du panel dédié à la super-héroïne populaire.

Cette semaine, Variety a demandé à Gal Gadot une mise à jour sur le film en développement, dans le cadre de la première de Red Alert, le nouveau film Netflix mettant en vedette l’Israélien avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. « Je ne peux pas encore vous le dire mais nous travaillons sur le script », a répondu l’acteur à propos de Wonder Woman 3 (via). En plaisantant, il a ajouté qu’aucun détail ne peut lui échapper, « car des gens vont descendre du toit et m’emmener ».

Source : CinéPremière