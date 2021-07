Wonder Woman 3: Tout ce que nous savons sur le film DC

Il semble qu’il n’y a pas si longtemps, le monde s’attendait à l’arrivée de Wonder Woman 1984 dans les salles (et sur HBO Max), mais chaque jour qui passe, nous nous éloignons de la deuxième entrée d’une trilogie proposée de l’un des Les personnages les plus célèbres et les plus prolifiques de DC Comics. Et tandis que la sortie en mars 2021 de la Justice League de Zack Snyder nous a donné une dose supplémentaire de Diana Prince (Gal Gadot) dans toute sa splendeur, vous vous demandez peut-être quelle est la prochaine étape et ce qui se passe avec Wonder Woman 3.

La vérité est que nous en savons déjà beaucoup sur le prochain film DC, mais en même temps, il y a quelques inconnues à ce stade du jeu. Et bien que nous ne sachions pas encore quand nous verrons le film, de quoi il s’agit et qui rejoindra Gal Gadot sur grand écran, ce que nous savons sur Wonder Woman 3 est assez excitant. Cela étant dit, passons à tout ce que nous savons sur le retour de Wonder Woman…