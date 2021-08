Wonder Woman arrive sur Fortnite, tout ce que vous devez savoir – Chihuahua News – Entre les lignes

Après les débuts de Superman dans Fortnite dans Fortnite Invasion Battle Pass: Chapter 2 – Season 7, c’est au tour de Wonder Woman, l’une des super-héroïnes les plus populaires de DC Comics, d’arriver à Fortnite Battle Royale en tant que nouveau skin de la saison 7 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2. Ci-dessous, tout ce que vous devez savoir sur son arrivée dans le jeu vidéo populaire et comment obtenir ses avantages qui incluent des éléments cosmétiques et un tournoi spécial. Prêt à créer votre propre Ligue de la justice sur l’île de Believer Coast ?

Amazon féroce et membre fondateur de la Justice League, Wonder Woman de @DCComics arrive sur l’île. Lisez à propos de son ensemble de cosmétiques et de la prochaine Coupe où vous pourrez gagner son costume plus tôt ! 🔗 : https://t.co/ZpacqKGApy pic.twitter.com/kD6vEyL6z4 – Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 16 août 2021

« Amazon féroce et membre fondateur de la Justice League, DC Comics Wonder Woman arrive sur l’île. »

Le skin Wonder Woman sera disponible dans Fortine avec les fonctionnalités suivantes :

Peau de Wonder Woman

Manteau de Diana (comprend deux styles différents)

Hache de guerre d’Athéna

Planeur : Ailes d’aigle royal

Écran de chargement DC Trinity

Deux façons d’obtenir le skin Amazon ont été activées : avec la première option, les joueurs pourront utiliser leurs V-Bucks pour acheter le skin heureux dans la boutique d’objets Fortnite qui sera mise en vente à partir du 19 août 2021 (à partir de 7h00). pm heure du Mexique central); Avec la deuxième option, les joueurs pourront participer à la Wonder Woman Cup à partir du 18 août 2021.

Pour la Wonder Woman Cup il faut constituer des duos, qui devront s’affronter sur 10 matchs pour marquer le plus de points possible. Les joueurs auront jusqu’à trois heures pour terminer jusqu’à 10 parties avec le meilleur score. Dans le lien suivant consultez le règlement complet et les AWARDS de la Wonder Woman Cup (Wonder Woman).

N’oubliez pas que pour participer au tournoi, les joueurs doivent avoir activé l’authentification en deux étapes sur leur compte Epic et un compte de niveau 30 ou supérieur.

Source : CinéPremière