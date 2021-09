Wonderbox sur Apple Arcade est une aventure adorable de type Zelda

Il y a beaucoup à voir, à faire et à trouver dans les mondes mignons mais ornés de Wonderbox.Gif : Aquiris Game Studio / Kotaku

J’ai vraiment apprécié les mini-jeux Captain Toad dans la version Switch étendue de Super Mario 3D World de cette année ; ils ont donné à mon esprit un répit bienvenu de la frustration de naviguer sur la plate-forme 3D flottante de l’aventure principale. Je sais que Captain Toad: Treasure Tracker existe depuis longtemps, et bien que je n’aie pas encore commencé à y jouer, Wonderbox d’Apple Arcade: The Adventure Maker gratte une démangeaison similaire, me donnant des plates-formes, de l’action et des énigmes, le tout enveloppé dans un adorable , Esthétique de type Pixar.

La première chose que vous remarquerez à propos de Wonderbox du développeur Aquiris Game Studio, ce sont ses inspirations évidentes de Zelda. Plus précisément, il rappelle la conception artistique familière du remake Switch de 2019 de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. De nombreux Zelda-isms sont exposés : des cœurs de vie, des donjons remplis de monstres avec des énigmes (très légères), un grappin pour une traversée plus rapide, l’écrasement de barils innocents et un héros chibi avec une épée courte. Il est facile de voir Wonderbox comme un autre clone de Zelda, mais c’est bien plus que cela.

Sous la peau de Zelda se trouvent des systèmes rappelant les mini-jeux Captain Toad dans 3D World et, assez étrangement, Terraria, la progéniture très populaire de Minecraft en 2D de Re-Logic. Chaque aventure se déroule dans une « boîte » dioramique que vous pouvez faire pivoter pour trouver des secrets, de l’équipement (vous commencez chaque aventure avec un inventaire vide) et le cœur de l’aventure, un cœur brillant et encapsulé à la fin de chaque voyage qui termine la mission .

Cette chose chèvre-gobelin devient agressive, mais honnêtement, le jeu ne devient jamais très difficile.Capture d’écran: Aquiris Game Studio

Les vibrations de Treasure Tracker proviennent des environnements à petite échelle et densément peuplés, jonchés d’objets de collection que vous trouvez en tournant et en zoomant dans et hors de la boîte, évitant les risques environnementaux en cours de route. Ce n’est rien de trop difficile ou compliqué, mais le style artistique super mignon et les commandes simples font de Wonderbox un plaisir à jouer.

Il a également des éléments de création. L’onglet « Découvrir » du menu principal vous permet de jouer à des aventures créées par d’autres joueurs de Wonderbox. Ceux-ci couvrent toute la gamme des défis – j’en ai trouvé un basé sur les échecs où vous et un groupe de PNJ balancez vos armes au hasard pour charger des pièces “d’échecs” ennemies – à idiot – un autre m’a obligé à “plonger” d’une haute falaise et à voler à travers un petit trou en bas, tout en esquivant les flèches. De nouvelles « boîtes » téléchargées par d’autres joueurs apparaissent régulièrement, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à voir.

Vous aussi, vous pouvez créer vos propres aventures. Le terrain de construction consiste simplement à placer une myriade de blocs – herbeux, givré, sablonneux, etc. – sur une grille flottante, de style Minecraft ou Terraria. Ajoutez des villageois, des ennemis, des pièces de monnaie et un cœur d’aventure et vous aurez un voyage unique à vous-même. Il ne semble pas y avoir de limitations majeures – à part, étrangement, la création n’est possible que sur iPad ou iPhone, et non sur Apple TV – et vous pouvez télécharger vos parcours personnalisés pour que d’autres joueurs Wonderbox puissent les consulter. C’est un bon moyen de s’engager avec la communauté après avoir vu ce que les autres font.

Un simple éditeur facilite la création et le partage de petits mondes. Capture d’écran : Aquiris Game Studio

Il existe également un mode multijoueur en ligne, qui vous permet de faire équipe avec jusqu’à trois autres personnes (amis ou aléatoires) pour vous lancer dans des voyages aléatoires à la recherche du cœur de l’aventure. Un ajout sympa, mais je ne peux pas dire que j’ai eu grand-chose en jouant avec des randos. C’est peut-être plus intéressant avec des potes.

Inutile de dire que Wonderbox propose déjà beaucoup de contenu. Il y a quatre campagnes disponibles pour jouer au début – chacune avec un nombre défini de « boîtes » à terminer – et de nouvelles sont censées arriver bientôt. Et avec autant d’aventures créées par les joueurs, on a l’impression qu’il y a toujours plus à voir. Tout compte fait, Wonderbox: The Adventure Maker est un RPG-lite accessible qui peut être apprécié par les adultes et les enfants. Il y a beaucoup à aimer ici.

Wonderbox : The Adventure Maker est maintenant disponible pour les appareils Apple via Apple Arcade.