Wonderchef nomme Kriti Sanon ambassadrice de la marque

Wonderchef a engagé l’actrice Kriti Sanon comme ambassadrice de la marque. Sanon s’est lancé dans ce nouveau voyage avec Wonderchef pour être le fer de lance de la vision de l’entreprise consistant à créer une marque dynamique qui se concentre non seulement sur la santé, mais également sur l’innovation et la modernité, a déclaré la société dans un communiqué officiel. « Kriti incarne les valeurs de Wonderchef en tant que marque axée sur la santé, innovante et contemporaine. Sa polyvalence traverse les genres et les zones géographiques, ce qui est conforme à la stratégie de l’entreprise consistant à toucher un public plus large dans toute l’Inde. Tout comme Kriti, la marque croit en l’évolution continue et la création d’appareils électroménagers et d’ustensiles de cuisine plus récents et de meilleure qualité », a-t-il ajouté.

Selon Ravi Saxena, fondateur et directeur général de Wonderchef, l’engagement avec Kriti amplifiera les efforts de l’entreprise pour sensibiliser davantage à la cuisine saine et capturer une démographie plus large. « Prendre Kriti comme ambassadeur de notre marque était un choix naturel pour nous, car Wonderchef considère Kriti comme une personne indépendante autodidacte avec un mélange de valeurs modernes et traditionnelles. La vivacité de son personnage et la finesse avec laquelle elle se connecte avec le public en font le choix idéal pour renforcer notre positionnement. Elle apporte du glamour, un attrait universel et une touche féminine à la marque », a-t-il ajouté.

Saxena a en outre déclaré que Wonderchef est une marque moderne et progressiste. « Notre client a l’esprit large et croit en l’égalité des sexes. Notre campagne renforce ce positionnement où Kriti implique son amie dans la co-création de délicieuses recettes tout en utilisant les appareils Wonderchef. Elle lui donne même le titre de « Wonderchef » lorsqu’il prépare un repas complet », a-t-il déclaré. Le TVC sera lancé simultanément sur plusieurs chaînes, y compris numériques. Une vaste campagne d’impression est également prévue ainsi qu’une présence importante dans le commerce général, le commerce moderne et les points de vente exclusifs de la marque. Cela créera une visibilité à 360 degrés pour cette nouvelle association.

« Dans le monde sédentaire d’aujourd’hui, il est très important d’avoir une alimentation saine et Wonderchef permet non seulement de cuisiner sainement à la maison sans tracas, mais apporte également style et modernité à la cuisine. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de représenter la marque et j’ai hâte de favoriser des habitudes alimentaires plus saines en faisant partie de la famille Wonderchef », a déclaré Sanon.

