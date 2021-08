Wonderful Crazy Nights : les meilleures performances live d’Elton John

La légende vivante de Elton John est presque aussi consacré que sa carrière elle-même. Après avoir payé des sommes incalculables pour se faire prendre au sérieux en tant qu’aspirant auteur-compositeur-interprète, ses talents d’artiste charismatique sur scène sont devenus aussi inoubliables que ses chansons.

Les premiers concerts de l’histoire d’Elton présentent le compositeur sensible et introspectif de ses années de formation, avant qu’il ne s’épanouisse dans le caractère plus grand que nature de son personnage de stade et d’arène. Cette critique audio-visuelle de l’un des plus grands artistes du monde retrace avec affection un demi-siècle d’Elton John en tant que showman hors pair.

Premiers points de repère

Troubadour, Los Angeles, 25 août 1970

Le célèbre Débuts en direct aux États-Unis d’un jeune de 23 ans terrifié mais déterminé est venu la nuit d’été où il est arrivé dans la conscience américaine. C’est venu après qu’il ait signé pour ce marché chez Uni Records et qu’il ait été invité à faire la première partie de l’un de ses propres favoris méconnus, David Ackles. Mais avec quelques tirages de ficelles par le label, la facture a été inversée, laissant Elton à la tête d’un public comprenant Quincy Jones, Brian Wilson et Mike Love de les garçons de la plage, tous Crosby, Stills & Nash, Linda Ronstadt et l’un des vrais héros de John, hier et aujourd’hui, Léon Russell. Le nouveau compagnon d’Elton Neil Diamant l’a présenté.

L’effet des dates était cumulatif, puisqu’il a joué huit spectacles de Troubadour en six jours, et Bernie Taupin, déjà partenaire d’écriture de la future star depuis trois ans, les a décrits comme “le papier bleu de notre carrière”. Elton lui-même se souvient : « L’atmosphère pendant ces nuits au Troubadour était électrique. Quelque chose en moi vient de prendre le dessus. Je savais que c’était mon grand moment et j’y suis vraiment allé.

« L’énergie que j’ai investie dans ma performance, en sortant mon tabouret de piano et en m’écrasant les jambes sur le piano, a pris tout le monde au dépourvu. C’était un pur hasard rock’n’roll. Avant même que les critiques ne parviennent, nous savions que quelque chose de spécial s’était produit.

Et c’est ce qu’ils ont fait, dirigé par le célèbre article du Los Angeles Times de Robert Hilburn qui le décrivait, entre autres superlatifs, comme «un talent multidirectionnel de premier ordre. Sa musique est tellement originale qu’il est évident qu’il n’opère pas simplement dans un domaine musical donné (comme la country, le blues ou le rock) mais, comme Randy Newman et Laura Nyro entre autres, il crée son propre domaine.

Royal Festival Hall, Londres, 5 février 1972

John était encore en tournée pour l’album Madman Across The Water, sorti seulement trois mois plus tôt et toujours dans le top 20 américain, lorsqu’ils ont présenté son prochain cinquième LP, Honky Château. Le cadre, peut-être le plus prestigieux d’Elton à ce jour, était l’auguste Royal Festival Hall de Londres.

Le spectacle s’est ouvert avec l’interprétation du “Rocket Man (je pense que ça va être long, long)” encore inédit que vous voyez ici, mais a également inclus des agrafes existantes telles que “Border Song”, “Tiny Dancer” et “Ta chanson.” En effet, il a lancé le nouvel album dans son intégralité ce soir-là, une déclaration d’intention qu’il répéterait en jouant l’intégralité du tout nouvel album de Captain Fantastic et de Brown Dirt Cowboy. au stade de Wembley en 1975.

Extravagances du stade et de l’arène

Madison Square Garden, New York, 28 novembre 1974

Un spectacle qui se classe toujours parmi la richesse des souvenirs chéris d’Elton. Il avait joué pour la première fois au Madison Square Garden l’année précédente, mais ce premier d’une course de deux nuits était l’occasion célèbre où il a persuadé son ami John Lennon rejoindre le groupe sur scène. Les Beatles était, nerveusement, en train de tenir une promesse qu’il avait faite au moment de la collaboration du couple sur “Whatever Gets You Thru The Night”, lorsque Lennon a promis de se produire en direct avec Elton si la chanson devenait n ° 1 aux États-Unis.

Personne ne pouvait rêver que ce serait la dernière apparition en direct de Lennon. Mais le camée de trois chansons qui comprenait ce premier rocker des Beatles, d’abord chanté par “un vieux fiancé à moi appelé Paul», était une fonctionnalité incroyable dans un spectacle mémorable de 21 chansons, reçu avec enthousiasme par 20 000 personnes.

Dodger Stadium, Los Angeles, 25 octobre 1975

Au fur et à mesure que les engagements prenaient de l’ampleur, les performances et les costumes d’Elton devenaient de plus en plus bizarres. Dans deux concerts célèbres, il est devenu le premier acte à se produire au Dodger Stadium depuis les Beatles en 1966, jouant pour un total de 100 000 personnes dans les plus grands spectacles jamais organisés par un artiste solo à l’époque. Ses parents, d’autres membres de sa famille et voisins et des membres du personnel de Rocket Records étaient tous venus par avion en particulier de Londres.

Emmylou Harris et son groupe et le James Gang, avec Joe Walsh, a diverti la foule tout l’après-midi. Puis Elton et son groupe ont pris d’assaut un set époustouflant de 30 chansons culminant dans cette reprise de L’OMS‘s « Assistant de flipper ». C’était une autre avant-première, d’un single à ne pas entendre avant le mois de mars suivant, en tant que caractéristique de la version cinématographique de Tommy par Ken Russell.

“Il n’y a aucun moment dans ma vie qui ne se comparera jamais au moment où Elton est apparu pour la première fois sur scène au Dodger Stadium”, a déclaré le fan Robert J. Weedman, cité sur eltonjohn.com. «Tout mon jeune être a changé à ce moment-là. Je n’avais jamais vu des fans aussi ravis de voir un artiste apparaître sur scène.

«À ce moment-là, je me sentais un avec la musique et tout le monde au Dodger Stadium. Au cours du premier set, c’était tout simplement incroyable quand Elton a jeté son chapeau de manière inattendue au-dessus et dans la foule. Voir ces milliers de mains se lever haut dans le ciel avec le rugissement de la foule est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Live Aid, stade de Wembley, 13 juillet 1985

La dite « Jukebox mondial » a changé la musique et la façon dont nous la consommons, sans parler de ses réalisations au nom de millions de personnes affamées en Afrique. Live Aid est devenu plus facilement signifié et illustré par la performance inoubliable de Queen dans la partie du stade de Wembley de la collecte de fonds mondiale. Mais quelques heures après leur montée sur scène, à 20h50, heure locale, Elton est arrivé et, avec l’aide de Wham! et Kiki Dee, ont contribué à l’étonnant total du téléthon de 127 millions de dollars levés, soit plus de 300 millions de dollars en 2020.

“Dans les coulisses de Live Aid, j’avais un immense espace que j’ai en quelque sorte décoré”, a déclaré Elton au Guardian des années plus tard. «Je me suis assuré qu’il y avait des sièges pour tout le monde, afin que les gens qui jouaient puissent s’asseoir et bavarder. Freddie [Mercury] est venu après reine avait volé la vedette. J’ai dit: “Freddie, personne ne devrait vous poursuivre – vous étiez magnifique.” Il a dit : ‘Tu as tout à fait raison, chérie, nous étions – nous les avons tués.’ »

Aventures de globe-trotter

Salle de concert Rossiya, Moscou, 28 mai 1979

Maintenant disponible sur UMe En direct de Moscou album, ce spectacle historique de sa tournée A Single Man a fait d’Elton la première grande star occidentale à jouer derrière le rideau de fer. Alors qu’il se produisait en solo et avec le percussionniste Ray Cooper, la performance transfrontalière (diffusée au Royaume-Uni sur BBC Radio 1 à l’époque) a encore élargi son attrait mondial.

“Je peux honnêtement dire que cela a été l’une des meilleures expériences de ma vie”, a déclaré Elton après le concert de Rossiya Hall. «Ce fut l’une des tournées les plus mémorables et les plus heureuses auxquelles j’ai participé. Le dernier spectacle était probablement l’un des meilleurs concerts que j’aie jamais donné de ma vie. Travailler avec Ray, avec seulement nous deux sur scène, était à la fois exaltant et stimulant. »

Centre de divertissement de Sydney, Australie, du 1er au 14 décembre 1986

Ce remake de l’une des ballades emblématiques d’Elton est issu de sa série de spectacles dans la première quinzaine de décembre, lors de son Tour De Force de 26 dates en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette fois-ci, les perruques de sa garde-robe comprenaient Mozart, un mohawk et Tina Turner. L’accompagnement de Sterling est venu du Melbourne Symphony Orchestra, composé de 88 musiciens.

Malgré un John à la voix rauque souffrant de graves problèmes de gorge pendant la durée des spectacles, la performance de “Candle In The Wind” a fait de la chanson un single à succès au Royaume-Uni pour la deuxième des trois fois.

“C’était vraiment un événement extraordinaire”, a déclaré à eltonjohn.com le violoniste de l’OSM à l’époque, le violoniste Rob John. « Un engagement de six semaines entraînant une centaine de personnes supplémentaires à travers la campagne. À cette époque, c’était une notion assez folle. D’autres tournées qui sont faites ici avec d’autres artistes, c’est quelques spectacles ici et un spectacle là-bas, genre de chose. Je pense que la plupart d’entre nous étaient vraiment très excités dès le début ! En raison de l’opportunité de faire quelque chose de si différent.

Lunettes du XXIe siècle

Madison Square Garden, New York, 20 octobre 2000

Cette performance à ce qui, à présent, était l’un des repaires habituels d’Elton, a été transformée en l’album One Night Only en un temps record. Il est sorti sous forme d’album et de DVD prolongé, trois semaines seulement après l’événement, un revirement sans précédent à l’époque, avec une production experte et agile de Phil Ramone.

Comme à Live Aid, Kiki Dee était à nouveau sur place pour reprendre “Don’t Go Breaking My Heart”, dans une émission scintillante qui comprenait également des apparitions invitées par Ronan Keating, Bryan Adams, Anastacia et Mary J. Blige. “Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding”, l’épopée de 11 minutes de Au revoir route de brique jaune, a fourni le décor émouvant d’une foule excitée de New York.

Colisée, Caesars Palace, Las Vegas, 2012

La première résidence d’Elton à Las Vegas, The Red Piano, s’est étendue à 247 spectacles entre 2004 et 2009. Mais en 2011, il a monté une deuxième extravagance à Sin City, The Million Dollar Piano, cette fois sur une période de sept ans (mais « seulement” 197 montre). Cette performance dans la série Colosseum voit Elton et son groupe revisiter l’un de ses hymnes les plus émouvants des années 1970.

La critique de Vintagerock.com de la sortie DVD suivante a déclaré avec admiration qu’elle était “digne des performances live historiques plus grandes que nature de l’homme et de ses chansons fantastiques… vêtu d’une cape d’or, John commence le concert de 18 chansons avec un ‘The Bitch Is Back’ et ‘Bennie And The Jets’ medley.

«Le son est stellaire, le piano clair, les instruments d’accompagnement parfaitement mélangés (y compris une petite section de cordes), les voix et les cuivres bien placés, et la contrebasse du batteur de longue date Nigel Olsson conduit le tout. La guitare de Davey Johnstone contrecarre les ivoires au pas de course, et nous revenons aux années 70. »

Botanic Park, Adélaïde, 4-5 décembre 2019

Elton Adieu route de brique jaune La tournée a débuté en septembre 2018 et avait déjà rapporté plus de 125 millions de dollars à la fin de sa première étape à peine six mois plus tard. Ici, nous voyons les moments forts de ses spectacles à guichets fermés à Adelaide; la vaste étape australasienne s’est poursuivie jusqu’en mars 2020, avant même qu’il ne doive retourner au pavillon, car le coronavirus a mis fin au calendrier pour le reste de l’année. Mais rien ne peut, ni ne pourra jamais, diluer la réputation de performance de Captain Fantastic.

