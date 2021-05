“ Wonderful World ”: une sérénade signature de Sam Cooke

Sam Cooke a apporté tellement de contributions exceptionnelles à l’histoire de la musique qu’il est impossible de choisir une seule chanson qui le définit. Sa voix douce, lyrique et expressive ornait d’innombrables joyaux, de «You Send Me» à «Chain Gang», «Only Sixteen» à «Cupid» et bien sûr l’immortel «A Change Is Gonna Come». Un autre de ses grands noms de tous les temps, “Monde merveilleux,” fait ses débuts sur le Billboard Hot 100 le 9 mai 1960.

La chanson a été écrite principalement par le co-fondateur et hitmaker d’A & M Records Herb Alpert avec Lou Adler, mais Cooke lui-même est crédité pour son travail sur les paroles de ce qui pourrait être la seule chanson à succès à mentionner la trigonométrie. Le trio est allé par le pseudonyme d’écriture collective de Barbara Campbell, le nom d’un amoureux du lycée de Cooke. La chanson est sortie à la mi-avril 1960 et a fait son premier pas provisoire sur la liste pop américaine au n ° 97.

Raviver les fortunes pop de Sam

Il a ensuite passé deux semaines au n ° 12 à la fin juin et au début juillet, une amélioration significative par rapport à tous les récents singles de Cooke à ce moment-là. Ses huit précédentes entrées dans les charts avaient toutes atteint un sommet sous le Top 20. Sa dernière apparition dans les hauteurs avait été avec «(I Love You) For Sentimental Reasons», n ° 17 au début de 1958.

«Wonderful World» a atteint la 27e place au Royaume-Uni, où sa meilleure heure arriverait 26 ans plus tard. Présenté dans une campagne publicitaire télévisée de jeans Levi’s en 1986, il a grimpé jusqu’au n ° 2. De retour aux États-Unis, l’obsession du pays au milieu des années 1960 pour les Ermites d’Herman a vu le groupe d’invasion britannique atteindre le n ° 5 avec leur interprétation de 1965 de la chanson très couverte. Il a été enregistré en hommage à Cooke, décédé tragiquement l’année précédente. Art Garfunkel a ramené la chanson dans le Top 20 là-bas en 1978, avec une version mettant en vedette James Taylor et Paul Simon.

“Wonderful World” est sur la compilation Sam Cooke Portrait Of A Legend, qui peut être achetée ici.



