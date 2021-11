WonderHero lance la vente Mystery Box sur Binance NFT demain

Le 30 novembre, WonderHero lancera sa première vente Mystery Box sur la plateforme Binance NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les acheteurs de boîtes peuvent obtenir l’une des quarante variantes. Chaque boîte contient 3 actifs de l’équipe NFT, un héros et une arme. Cette vente est une autre étape importante pour les jeux blockchain, a annoncé WonderHero.

Le projet lance Open Beta Test, jalonnement NFT en décembre

Une fois le test Alpha terminé avec succès, WonderHero lancera le jalonnement NFT, le test bêta ouvert, un marché NFT et un jeu. C’est un jeu de blockchain basé sur NFT qui se joue pour gagner. Les développeurs de WonderHero collaborent avec Polkastarter Labs pour fournir un soutien institutionnel et un mentorat. WonderHero est le premier projet d’incubateur formel de Polkastarter.

Les joueurs gagnent des jetons rares

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les joueurs de WonderHero peuvent échanger, acheter et vendre des NFT rares sur un marché peer-to-peer. Ils peuvent recevoir des récompenses pour avoir remporté des batailles et faire ce qu’ils veulent avec eux. La vente phare de Mystery Box est facilitée par la plate-forme NFT de Binance, qui est liée aux plus grands échanges centralisés de crypto-monnaie au monde.

La probabilité d’acquérir une boîte mystère la mieux notée est inférieure à 3%

Les 5 000 boîtes disponibles à l’achat vont de deux à cinq étoiles. Parmi ceux-ci, seuls 120 ont une note de cinq étoiles, ce qui fait que la probabilité d’en obtenir un n’est que de 2,4%. Les Mystery Boxes coûteront 150 $ en BUSD sur la plateforme Binance. Alternativement, vous pouvez jouer et gagner ces NFT ou les acheter sur le marché.

Les boîtes sont le meilleur pack de démarrage

Les boîtes sont le meilleur pack de démarrage, car vous avez besoin d’un héros et d’une arme pour commencer à jouer. Ceux qui peuvent mettre la main sur une Mystery Box peuvent commencer à gagner tout de suite. En outre, ils obtiendront les NFT à un prix beaucoup plus bas.

Les détenteurs de NFT peuvent miser sur leurs NFT pour gagner le jeton $ WND, qu’ils peuvent utiliser pour acheter des héros, des armes et des objets ou pour la gouvernance. Ils peuvent également devenir sponsor via le système de performance WonderHero.

Les joueurs bénéficieront de stratégies de revenus plus efficaces

Obtenir un NFT de haute qualité au début du jeu peut aider les joueurs à progresser rapidement, en bénéficiant de stratégies agricoles et de revenus plus efficaces.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent