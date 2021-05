Wondery +, propriété d’Amazon, rejoint la plateforme d’abonnements Apple Podcasts

La nouvelle plate-forme d’abonnements Apple Podcasts devrait être lancée ce mois-ci et Apple continue de conclure des accords avec des studios de haut niveau. Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, le studio de podcast Wondery, propriété d’Amazon, proposera son service d’abonnement Wondery + via Apple Podcasts.

L’abonnement Wondery + coûte 4,99 $ par mois ou 34,99 $ par an, et le prix sera le même sur les abonnements Apple Podcasts, bien qu’Apple ait réduit ses revenus. Wondery + propose des versions sans publicité des podcasts du studio, ainsi qu’un accès anticipé à certains contenus et épisodes bonus.

Dans un communiqué, Jen Sargent, PDG de Wondery, a expliqué:

«Nous sommes ravis de nous joindre à Apple sur le prochain chapitre du podcasting et sommes encouragés par les opportunités que cette offre d’abonnement ouvre à l’industrie du podcast dans son ensemble. Grâce à cette opportunité, nous offrirons à nos auditeurs sur les podcasts Apple un accès facile à Wondery + tout en leur apportant la même expérience d’écoute immersive qu’ils ont appris à connaître et à aimer. »

Notamment, un rapport de l’année dernière indiquait qu’Apple faisait partie des entreprises intéressées par l’acquisition de Wondery pour entre 300 et 400 millions de dollars. En fin de compte, Amazon a fini par acquérir la société pour une somme non divulguée. L’annonce que le contenu Wondery + arrive dans les abonnements Apple Podcasts est une bonne nouvelle pour les fans qui craignaient qu’Amazon ne puisse le confiner dans son propre écosystème.

Wondery a créé une variété de podcasts populaires axés sur la culture, la technologie et plus encore. L’année dernière, il a été annoncé qu’Apple TV + développerait une série limitée racontant l’histoire de WeWork, basée sur le podcast Wondery «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork».

La fonction d’abonnement aux podcasts Apple permettra aux utilisateurs de payer directement les créateurs pour des émissions et de recevoir du contenu bonus, des épisodes sans publicité, etc. La plate-forme devrait être lancée ce mois-ci, probablement dans le cadre d’iOS 14.6.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: