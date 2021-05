Wondress Hutchinson, collaboratrice de Mantronix, décède à 56 ans

Il a été rapporté plus tôt dans la journée que la chanteuse Wondress (nom complet Wondress Hutchinson) est décédée le 1er mai à l’âge de 56 ans. a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook.

Wondress était surtout connue pour son travail avec le groupe de Kurtis, Mantronix, qui avait une multitude de succès, notamment “Je dois avoir ton amour. » Le morceau a été écrit par les membres de Mantronix Bryce Wilson et Kurtis Mantronik, aux côtés de Johnny D. Rodriguez.

La chanson a dépassé les attentes, en grande partie grâce à la performance vocale de Wondress. La chanson a culminé à la 82e place du Billboard Hot 100 et à la 26e place du classement R&B. À la sortie de la chanson, Bill Coleman, critique de Billboard, a commenté: «Act est de retour sur la bonne voie avec un morceau de hip-hop à la texture R & B (à la vintage Joyce Sims) arborant une performance vocale sensuelle du nouveau venu Wondress.»

Mantronix a également été un succès au Royaume-Uni, avec “Got To Have Your Love” atteignant la quatrième place du classement des singles. Le groupe continuerait également à se produire dans l’émission télévisée à succès, Haut des pops.

Wondress a également figuré sur le tube du groupe, «Take Your Time», qui a fait transpirer les dancefloors lors de sa sortie en 1990. Le morceau a atteint un sommet au 15e rang des charts de danse Billboard, avec la voix emblématique de Wondress volant une fois de plus la vedette. En dehors de son travail avec Mantronix, Hutchinson a fusionné la musique de danse électronique et le jazz fusion.

«Au milieu des années 80, quand le rap, l’électro, le disco et tous les types de wave se disputaient l’attention des danseurs et des DJ, Kurtis Mantronik les a aidés à trouver un groove commun», a écrit la Red Bull Music Academy dans leur fonctionnalité sur Mantronik.

En 1995, Wondress a chanté des voix de fond pour le groupe de jazz fusion, Spyro Gyra, sur leur album Love and Other Obsessions. Quelques années plus tard, en 2001 et 2003, Hutchinson a également chanté le lead et le background de DJ Spen, artiste house de Baltimore, sur son EP Solid Ground. Elle a également travaillé avec le groupe de musique gospel / house, Jasper Street Co.

En annonçant sa mort, Mantronik a fait l’éloge du talent magnétique de Wondress Hutchinson. «On se souviendra toujours d’elle et sa voix incroyable sera entendue pour toujours dans la chanson.»