Wondrlab fait appel à Jateen Kore en tant que responsable numérique

Wondrlab a fait appel à Jateen Kore en tant que responsable numérique. Il sera basé à Mumbai et rapportera à Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur – Content Platform chez Wondrlab. Kore rejoint IDFC First Bank où il était responsable du marketing numérique. Chez Wondrlab, Kore est chargé de mettre en place la pratique numérique et de mettre en œuvre l’approche de plate-forme de Wondrlab pour aider les marques à gagner sur le numérique.

«La vision de Wondrlab est de renforcer l’écosystème numérique des marques. Nous nous concentrons sur la construction d’une expertise qui crée une valeur réelle pour eux afin de soutenir les demandes marketing dynamiques d’aujourd’hui. L’expérience de Jateen chevauche tout l’entonnoir numérique; son domaine d’action principal est d’appliquer une approche basée sur la plate-forme pour que nos marques gagnent à travers les meilleures pratiques sociales, marketing de performance, marketing d’influence, e-commerce et martech. Ses compétences diverses et sa compréhension approfondie des grandes marques numériques comme Vodafone et IDFC First Bank nous aideront à fournir des solutions créatives tangibles à nos clients partenaires », a déclaré Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur – Content Platform, Wondrlab.

Kore a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’entreprises numériques à travers le BFSI et les télécommunications. Il a été entrepreneur d’une start-up B2B, en plus d’avoir occupé des postes commerciaux dans des marques telles que Vodafone (maintenant Vi), ICICI Prudential Life Insurance, Tata AIG Life Insurance et Apnaloan.com.

«L’opportunité de travailler avec une start-up dynamique comme Wondrlab est une excellente occasion d’enrichir mon expérience et de contribuer au succès des marques dans toutes les catégories. Je crois totalement en sa stratégie de plate-forme d’abord et je peux contribuer de manière significative à l’avancement de leur approche grâce à mon expérience numérique d’abord. J’attends avec impatience une manche passionnante et fructueuse ici », a ajouté Kore à propos de son nouveau rôle.

