Wondrlab lève 7 millions de dollars de financement de pré-série

Wondrlab a levé 7 millions de dollars lors d’un cycle de financement de pré-série mené par Pi Ventures LLP, Tanas Capital, Prodapt Holdings et plusieurs investisseurs indépendants, dont Priyamvada Balaji de Lucas Indian Service et Gopal Srinivasan de TVS Capital. Selon la startup, elle utilisera ses fonds nouvellement acquis pour stimuler la croissance inorganique, en mettant l’accent sur la technologie, le numérique, la publicité programmatique et la création de plateformes martech de classe mondiale.

Wondrlab pense que la stratégie différenciée consistant à privilégier la plate-forme est une excellente proposition de valeur pour ses clients, a déclaré Saurabh Varma, fondateur et PDG de Wondrlab. « Nous avons toujours cru au défi du statu quo. Nous continuerons d’investir dans le développement de capacités approfondies sur les plateformes de transformation numérique de l’entreprise, de contenu, de données et de marketing. Les six prochains mois seront la clé pour continuer sur notre incroyable élan », a-t-il ajouté.

Pour Wondrlab, le cycle intervient à un moment de grande accélération. Son ambition est d’être le réseau de communication haut de gamme de l’Inde avec des capacités de premier plan en matière de plate-forme, de martech et de création de plate-forme. Actuellement, Wondrlab est l’une des startups à la croissance la plus rapide du pays avec un effectif de 110 personnes et plus de 35 clients.

S’exprimant au nom de a déclaré: «La proposition est vraiment unique. Nous sommes ravis de faire partie de ce voyage. L’accent mis par Wondrlab sur la communication numérique et la DBT ; être toujours la première plate-forme et créer des produits martech de classe mondiale créera une valeur incroyable pour les clients et éventuellement les investisseurs », a souligné Amit Sharma, Tanas Capital, Singapour.

Wondrlab a été fondé en novembre 2020 par Saurabh Varma et co-fondé par Vandana Verma et Rakesh Hinduja. En décembre 2020, elle a acquis What’s Your Problem, une agence de création intégrée, indépendante des médias, qui résout les problèmes et fondée par Amit Akali. Selon Narayanan, la stratégie de Narotam Sekhsaria Family Office (NSFO) Wondrlab d’être une plate-forme les différencie d’abord.

