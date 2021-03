Wondrlab met en sac GROHE et American Standard India Business

La start-up travaille également sur une campagne intégrée pour LIXIL, et construira également des applications écosystémiques contemporaines et connectées pour la marque.

Wondrlab a remporté le mandat intégré de LIXIL India, pour le segment des technologies de l’eau. Conformément à son mandat, Wondrlab créera une œuvre numérique intégrée, première dans l’industrie, pour les marques de LIXIL – GROHE et American Standard. Il exploitera ses capacités de plate-forme en premier lieu dans la construction virtuelle, la conception et l’expérience pour conduire les ambitions de LIXIL.

L’objectif principal de Wondrlab pour ce compte est de tirer parti de son expertise de plate-forme pour mettre en évidence le désir des consommateurs de « bien vivre » à travers la création d’espaces de vie bénéfiques, épanouissants, beaux et naturellement confortables. À cette fin, Wondrlab commencera par transformer la plate-forme de vente au détail virtuelle de LIXIL Inde, en créant un centre d’expérience navigable à 360 ° utilisant un savoir-faire et une technologie de pointe. De plus, la start-up travaille également sur une campagne intégrée pour LIXIL et créera également des applications écosystémiques contemporaines et connectées pour la marque.

Les médias et les canaux marketing évoluant à un rythme beaucoup plus rapide que jamais auparavant, il était essentiel pour nous de nous associer à une agence qui comprend et priorise la « plate-forme » dans toute stratégie de communication, a déclaré Pratip Francis, leader du marketing chez LIXIL Water Technology India. «Des médias traditionnels hors ligne au numérique, en passant par les modes de marketing« phygitaux »du nouvel âge, les connaissances, l’expérience et l’expertise approfondies de l’équipe Wondrlab dans tous les types de médias sont ce que nous cherchons à exploiter pour concevoir et exécuter une feuille de route solide. pour nos marques en Inde », a-t-il ajouté.

«Wondrlab redéfinit l’industrie de la communication marketing tandis que LIXIL croit en faire de même pour son industrie – cette association est donc une parfaite rencontre d’esprit. Nos visions sont alignées lorsqu’il s’agit de créer un travail de classe mondiale soutenu par la technologie. Wondrlab est profondément attaché à l’approche de la plate-forme d’abord, qui donne d’excellents résultats pour notre portefeuille de clients en croissance rapide. Nous pensons que cette stratégie est la nécessité de l’heure dans un paysage marketing profondément modifié », a déclaré Vandana Verma, cofondatrice et associée directrice, Experience Platform, Wondrlab, à propos de l’association.

