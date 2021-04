Wondrlab met en sac la télévision d’Ovenstory Pizza, mandat numérique

Le compte a été remporté après un pitch multi-agences

La chaîne de pizzas, Ovenstory Pizza, a annoncé mercredi qu’elle avait confié son mandat créatif sur les plateformes télévisuelles et numériques à Wondrlab. La plate-forme de contenu de Wondrlab supervisera l’entreprise, aidant Ovenstory Pizza à élaborer et à exécuter sa stratégie de communication sur les points de contact principaux et numériques. Le compte a été remporté après un pitch multi-agences.

Oven Story pizza est une marque de pizzas maison avec différents types de fromages comme USP. La société est connue pour ses pizzas préparées à la main avec quatre bases de fromage – Chipotle, Tandoori, Peri-Peri et El-Classico Cheese.

La pizza est l’aliment réconfortant ultime pour beaucoup d’entre nous – ce qui est nécessaire, cependant, c’est de comprendre ce que le client veut, plutôt que « ce qui fonctionne », a déclaré Indrajit Ghosh, responsable mondial de la communication marketing et du design chez Rebel Foods. «Il y a une raison pour laquelle l’amour des clients est au premier plan de toutes les décisions de Rebel Foods. Wondrlab a compris notre vision et notre volonté incessante de garder le client au cœur de toutes les conversations, tout en innovant constamment. Leur processus de réflexion sur notre parcours de marque a résonné avec nous, et nous sommes convaincus que le partenariat avec Wondrlab ne donnera rien d’autre que des résultats étonnants », a-t-il ajouté.

«La restauration rapide est toujours une catégorie passionnante et dynamique. Et c’est encore plus amusant quand c’est le plat préféré de tout le monde – la pizza. Ovenstory Pizza est fabuleuse en ce qui concerne la qualité et la gamme de pizzas. Wondrlab est ravi de transmettre l’histoire de la marque aux consommateurs. Nous sommes impatients de créer un travail fantastique avec Ovenstory Pizza », a ajouté Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur – plate-forme de contenu, Wondrlab.

Lancée en 2020, Wondrlab est une start-up martech basée sur la première plateforme avec un mélange de créativité, d’expérience et de technologie. Wondrlab a une compréhension approfondie du comportement humain, des marques sur les plateformes. Début décembre 2020, Wondrlab a acquis What’s Your Problem (WYP), l’agence de création indépendante.

