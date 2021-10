Wondrlab remporte un mandat de création intégrée pour Tata AIG General Insurance

Le compte sera géré depuis le bureau de Mumbai de la plate-forme de contenu Wondrlab

La startup Martech Wondrlab a obtenu le mandat de création intégrée pour Tata AIG General Insurance. Dans le cadre du mandat, Wondrlab sera responsable de la conceptualisation et de l’exécution du cadre stratégique de la marque et des campagnes innovantes pour Tata AIG. Le compte sera géré depuis le bureau de Mumbai de la plate-forme de contenu Wondrlab. « Nous sommes convaincus de la connaissance de la catégorie et du sens créatif dont fait preuve Wondrlab pour comprendre l’évolution des besoins et des préférences de nos clients », a déclaré Parag Ved, président, affaires des consommateurs, Tata AIG General Insurance.

« Nous pensons que Wondrlab nous aidera à construire une stratégie de marque solide pour créer une proposition de valeur distincte parmi nos clients potentiels. Grâce à leur combinaison optimale de créativité et à leur compréhension approfondie de la façon dont les marques sont perçues, nous nous réjouissons d’un partenariat à long terme avec elles pour renforcer davantage notre portefeuille sur le marché », a ajouté Ved.

Tata AIG General Insurance Company Limited est une coentreprise entre Tata Group et American International Group (AIG). Elle a commencé son voyage en Inde le 22 janvier 2001. La compagnie d’assurance compte actuellement 200 bureaux répartis dans tout le pays, avec un réseau de distribution de 45 000 plus des agents agréés, selon un communiqué officiel.

Pour Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur, Content Platform, Wondrlab, la pandémie a rendu l’assurance encore plus importante que jamais. « C’est une période cruciale pour la catégorie de l’assurance, offrant d’innombrables opportunités pour faire de l’espace un espace positif et accueillant pour les consommateurs. C’est excitant pour nous de nous associer à Tata AIG. Nous espérons nous connecter efficacement avec les consommateurs tout au long du parcours et aider à créer une conversation autour de la marque et à atteindre stratégiquement la pénétration de la catégorie », a déclaré Hinduja.

Lire aussi : Les volumes d’annonces télévisées pour la catégorie des huiles comestibles ont augmenté de 66% entre janvier et août 2021 : TAM AdEx

Lire aussi : Tata AIA lance une nouvelle campagne de marque avec Neeraj Chopra

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.