WOO et LINK pour créer des oracles de données de marché personnelles

Le partenariat axé sur la recherche rassemble les stratégies à haute liquidité de WOO Network et la technologie Trusted Oracle (LINK / USD) de Chainlink pour lancer les oracles personnalisés de Chainlink basés sur les données de marché de WOO, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Le 27 octobre, WOO a annoncé WOOFi, un nouvel DEX à haut rendement énergétique alimenté par des techniques de couverture institutionnelle et de tenue de marché. Son PoC Swap a échangé près de 4 milliards de dollars en volume depuis ce printemps, démontrant l’efficacité de l’algorithme Proactive Synthetic Market Making (sPMM). Peut être.

Répondre à la demande de données de marché fiables

Le DEX utilise les données de marché hautement granulaires de WOO pour répliquer un carnet de commandes CeFi sur la chaîne. WOOFi nécessite des paramètres supplémentaires, notamment le spread, le prix médian et un ratio de liquidité, contrairement à d’autres oracles de données de marché qui ne publient une mise à jour qu’après un écart de prix. Pour s’assurer que le DEX peut maintenir les frais de négociation de 0,1%, l’oracle doit être mis à jour plus fréquemment.

Chainlink est un choix naturel en tant que leader de la décentralisation d’Oracle

Même dans les conditions de marché les plus volatiles, la technologie Oracle la plus fiable maintient une disponibilité très constante. Chainlink était le choix naturel pour créer cette solution personnalisée en tant que leader incontesté de l’industrie en matière de décentralisation d’Oracle.

Chainlink prend en charge plus de 600 prix sur diverses blockchains. Ceux-ci aident à sécuriser des dizaines de milliards de dollars en valeur pour Compound (COMP / USD), Aave (AAVE / USD) et d’autres projets de premier plan.

Le début d’une vision plus large du réseau LINK

Pour garantir une alimentation fiable, Chainlink a pris en charge des sources de données et une infrastructure maintenues par un réseau de nœuds décentralisé, exploité par des professionnels DevOps.

Ces réseaux Oracle décentralisés (DON) ne sont que le début d’une vision beaucoup plus large, dans laquelle plusieurs DON peuvent fonctionner simultanément et indépendamment les uns des autres avec leurs propres connexions externes et modèles de conception personnalisés.

Le réseau WOO utilise l’infrastructure Chainlink pour développer ses propres DON indépendants, composés d’une variété de paramètres commerciaux et de sources de données en chaîne provenant du réseau WOO lui-même.

Fournir une liquidité profonde, des frais bas, des prix compétitifs

WOOFi n’est que le début des produits en chaîne qui peuvent être créés à l’aide de Chainlink et d’ensembles de données avancés pour fournir une liquidité de qualité institutionnelle, des frais bas et des prix compétitifs. WOO Network et Chainlink coopéreront pour mettre ces oracles de données de marché à la disposition de tiers, qui peuvent utiliser la tarification Oracle pour fournir une tarification fiable.

