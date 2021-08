Wood a démoli Can Xu et est le nouveau champion poids plume WBA

(Photo : fourni)

Leigh Wood avait prévu qu’il ruinerait la fête de Can Xu ce samedi et deviendrait le nouveau champion poids plume de la World Boxing Association (WBA). Les choses se sont déroulées comme le Britannique l’avait prévu et il a décroché un KO technique pour la ceinture noire et or à Brentwood, en Angleterre.

La première date du Matchroom Boxing Camp a eu un grand événement principal dans lequel Wood a sorti sa meilleure boxe et réduit le champion pendant une grande partie du combat pour terminer dans le dernier tour et ne laisser aucune place au doute.

Wood savait qu’il était contre un adversaire qui avait un volume de punch comme peu de combattants aujourd’hui et a décidé de lui donner un avant-goût de sa propre médecine. Le Britannique a continué à lancer des coups de poing tout au long du combat mais avec l’avantage qu’il savait utiliser la distance et n’a pas permis à Xu d’entrer dans la courte distance, ce qui est sa force pour l’échange.

Le jab était la clé pour le nouveau champion, qui s’appuyait fortement sur les crochets de la garde chinoise et savait également travailler le corps. Bien que ce soit Can Xu qui menait le combat, c’était Wood qui dominait marcher sur le ring et frapper fort.

Un fort droit au visage au 12e tour a été le déclencheur de la victoire du joueur de 32 ans. Wood a réussi à envoyer Xu sur la toile et bien qu’il se soit relevé, il était physiquement assez malade, ce dont les Britanniques ont profité pour lancer l’attaque et forcer l’arbitre à arrêter les actions avec quelques secondes restantes dans le combat.

Wood a obtenu sa 25e victoire en boxe professionnelle, tout en ayant 2 défaites et 13 KO. Can Xu a abaissé son solde à 18 victoires, 3 défaites et 3 KO.