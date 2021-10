Wood-Conlan sera mis aux enchères le 1er novembre

Bois de Leigh

Michael Conlan

Le Comité des championnats de la World Boxing Association (WBA) a appelé à la vente aux enchères le combat pour le titre poids plume entre le Britannique Leigh Wood et l’Irlandais Michael Conlan pour le lundi 1er novembre prochain.

Une fois le délai de négociation écoulé et les parties n’étant pas d’accord, le comité a décidé d’envoyer le combat aux enchères et celui-ci se déroulera en ligne via la plateforme Zoom, la plupart des enchères ayant été réalisées au cours des mois. La vente aux enchères avait été ordonnée pour le 11 octobre, mais les équipes des deux combattants ont demandé une prolongation et même avec ce délai, les parties n’ont pas pu s’entendre sur le combat.

L’organisme pionnier a envoyé la communication formelle à toutes les personnes impliquées et l’offre aura un montant minimum de 120 000 $ US, dont le partage sera de 55% pour le champion Wood et de 45% pour le challenger Conlan.

Le combat obligatoire fait partie du plan de réduction du titre et oppose le monarque de 126 livres à Conlan, qui était le champion par intérim avant de quitter toutes ces ceintures. Le vainqueur du combat devra bientôt affronter le Mexicain Leo Santa Cruz, qui est le Super Champion de la catégorie.