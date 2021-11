Wood de Jefferies exhorte les banques à adopter la blockchain et à augmenter leur exposition au Bitcoin

Les banques devraient se concentrer sur la technologie blockchain et les investisseurs devraient augmenter leurs avoirs en bitcoins tout en réduisant leur exposition à l’or, selon Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie actions de Jefferies.

« Ce concept de la façon dont il a commencé à manger la finance conventionnelle est la raison pour laquelle toutes les banques devraient se concentrer sur la technologie pour voir comment essayer d’en tirer profit plutôt que d’attendre et d’être perturbée par elle », a déclaré Wood dans une note jeudi. Le stratège a également noté que si la technologie blockchain perturbe le secteur de la finance conventionnelle en éliminant le besoin d’intermédiaires, elle peut également potentiellement déclencher la fin de la « norme du papier dollar ». 10 %, tout en réduisant de 5 % l’exposition à l’or dans sa recommandation de portefeuille d’allocation d’actifs mondiale et longue uniquement pour ses fonds de pension en dollars américains. Sa recommandation de portefeuille comprend actuellement 40 % d’or, 30 % d’actions asiatiques hors Japon, 20 % actions minières aurifères non couvertes et exposition à 10 % au bitcoin. Wood ne met pas Ethereum dans le portefeuille du fonds, car ce n’est pas un actif de « réserve de valeur », bien qu’il s’attend à ce que la deuxième plus grande crypto-monnaie surperforme le bitcoin dans les mois à venir.

