Wood Woes 2021: Quand les prix du bois reviendront-ils à la normale?

Les problèmes du bois pour 2021 se poursuivent alors que les clients doivent encore faire face à la hausse des prix du bois dans un contexte de pénurie.

La vraie question que se posent les clients est de savoir quand les prix du bois reviendront-ils à la normale? Malheureusement, nous n’avons pas de réponse définitive à cela. Le marché est incroyablement volatil en ce moment avec le commerce du bois de manière inhabituelle.

Cependant, il existe une prédiction qui pourrait ne pas satisfaire les clients à la recherche de bois d’œuvre. Samuel Burman, de Capital Economics, estime que le prix du bois devrait connaître une forte baisse d’ici la fin de 2022.

Cela semble long à attendre, mais les prix du bois pourraient baisser au cours des 18 prochains mois. Burman dit que cela se produira probablement en raison de l’augmentation de l’offre intérieure aux États-Unis, ainsi que des importations supplémentaires de bois d’œuvre.

Quoi qu’il en soit, c’est mieux que la façon dont le marché fonctionne actuellement.

Prenez une vente récente d’une cour à bois à un distributeur plus tôt ce mois-ci. Ce n’est pas quelque chose qui se produit normalement. C’est l’équivalent d’envoyer un produit dans le canal de distribution au lieu de le descendre.

Dans le même temps, la hausse du prix du bois empêche certains clients de terminer leurs projets. Cela signifie que les maisons, les hangars et les projets de bricolage sont annulés parce que les clients ne peuvent pas se permettre les matériaux pour les terminer. En conséquence, certains chantiers à bois ont une quantité excessive de bois dont le prix est trop élevé pour être vendu, rapporte Bloomberg.

Ainsi, même s’il faudra encore du temps avant que les prix du bois ne reviennent à la normale, il y a de l’espoir à l’horizon. Ne soyez pas trop impatient en l’attendant.

Le bois d’œuvre n’est pas la seule chose où une pénurie affecte les prix.

Il y a également eu une pénurie mondiale de puces à mesure que la demande augmente de la part des mineurs de crypto et que le marché se remet de la pandémie. Cela a conduit plusieurs sociétés de semi-conducteurs à faire l’actualité. Ceci comprend Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), Recherche Lam (NASDAQ:LRCX), et Teradyne (NASDAQ:TER). Les valeurs automobiles sont également affectées par cette pénurie. Vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

