WoodenStreet déploie son premier TVC pour étendre sa portée

La marque d’ameublement et de décoration WoodenStreet a dévoilé sa première campagne publicitaire télévisée (TVC). Le TVC présente Aparshakti Khurana, Rajit Kapoor et Lillete Dubey. La campagne qui se compose de trois publicités, met en évidence comment l’achat de meubles est une décision familiale et comment la marque a révolutionné avec facilité. « Lorsque nous avons rédigé la campagne, nous voulions quelqu’un qui non seulement représente la valeur de notre marque, mais personnifie également nos consommateurs. Le premier nom qui nous est venu à l’esprit était Aparshakti Khurana, car il a toujours gratifié le public de chaque rôle qu’il a joué, et c’est ce que nous visons à faire avec les produits que nous livrons », Lokendra Ranawat, co-fondateur et PDG , WoodenStreet, a déclaré.

« Les acteurs chevronnés comme Rajit Kapoor et Lillete Dubey figurent dans notre campagne car ils ont apporté un équilibre parfait de sang-froid et d’énergie à la publicité. Nous visons à apporter le goût des couleurs vives, un décor sans effort et des conceptions intemporelles en bois massif à chaque foyer, et ce sont les visages parfaits pour représenter ce que WoodenStreet représente », a ajouté Ranawat.

Selon Ranawat, WoodenStreet a toujours été une marque centrée sur le consommateur. Jusqu’à présent, il s’est appuyé sur le numérique pour capter l’attention de sa clientèle ciblée. Avec cette campagne, la marque vise à devenir aussi grande que possible, a ajouté Ranawat. Il s’attend à ce que cette campagne fasse une place dans le cœur des consommateurs et les aide à faire de meilleurs choix en choisissant des meubles.

La marque déploiera bientôt le TVC sur les plateformes médiatiques grand public, y compris à la télévision. Cependant, ces publicités seront également diffusées sur des plateformes numériques telles que OTT, YouTube. Alors que WoodenStreet prétend avoir plus de 40 magasins physiques à travers l’Inde et une base de consommateurs de plus de 10 000 000 +, il vise à étendre sa portée avec la nouvelle campagne. La marque est d’avis qu’avec des visages renommés à bord, elle peut faire tourner plus de têtes et capter l’attention des consommateurs ciblés à plus grande échelle.

