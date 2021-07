Bien qu’ayant moins de succès commercial que leur débuts éponymes, Maison bondéele deuxième LP de 1988 Temple des hommes bas, a néanmoins remporté l’or aux États-Unis et a fait sensation en Océanie, où il a dominé le palmarès australien et a culminé au n ° 2 en Nouvelle-Zélande. Après la sortie, le groupe a tourné à la fois en Australie et au Canada (où Temple… a également reçu un disque de platine), avec leur trio de base de Neil Finn, Nick Seymour et Paul Hester augmenté initialement par l’ancien claviériste de Split Enz Eddie Rayner puis par ex-Supertram ancien élève Mark Hart.

Écoutez Woodface sur Apple Music et Spotify.

Après l’étape canadienne de la tournée, le chanteur et compositeur principal Neil Finn s’est lancé dans une période fructueuse en écrivant de nouvelles chansons avec son frère (et fondateur de Split Enz) Tim, les nouvelles chansons co-écrites du couple destinées à un album à enregistrer sous le nom de The Finn Brothers. . Cependant, après que le label de Crowded House, Capitol, ait rejeté la plupart des démos que le groupe avait préparées pour leur troisième LP évoqué, Tim Finn a convenu que Neil pourrait plutôt enregistrer certaines des chansons du duo avec Crowded House, à condition qu’il puisse lui aussi rejoindre le groupe.

Tim a depuis souligné que ce n’était pas une proposition sérieuse, mais quelle que soit la vérité, lorsque Crowded House s’est réuni avec le producteur Mitchell Froom pour leur troisième LP, Woodface, ils s’étaient transformés en un quatuor avec Tim en tant que membre à temps plein. .

Lorsque Woodface est finalement sorti, en juillet 1991, il n’était pas difficile d’entendre pourquoi Neil avait tenu à utiliser huit des chansons discutées de Finn Brothers, car elles faisaient partie des airs les plus mélodiques et contagieux sur lesquels il avait participé. Date. La plupart d’entre eux mettaient en vedette les frères partageant le chant principal, bien que Neil ait chanté l’élégant et mélancolique « Four Seasons In One Day », tandis que Tim a pris la tête de la ballade cinématographique assistée par des cordes « All I Ask ».

Les Finn Brothers étaient également doublement responsables de deux agrafes mémorables et adaptées à la radio avec l’aimable autorisation de « It’s Only Natural » et du ridiculement accrocheur « Weather With You » : ce dernier a fourni au groupe son premier succès dans le Top 10 britannique. Ailleurs, cependant, Neil a auto-écrit plusieurs des plantes vivaces de Woodface, y compris l’émouvant “Fall At Your Feet”, le “Whispers And Moans” nerveux et voyeur et le “Fame Is” énergique et Squeeze-esque.

Curieusement, malgré la présentation d’un festin de pop magnifiquement conçu et adapté aux ondes, Woodface a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et, étonnamment, a calé au n ° 83 sur le Billboard 200 américain. Cependant, ce coup a été amorti par la popularité croissante de Crowded House en Europe. , où l’album est entré dans le Top 30 dans une demi-douzaine de territoires et a culminé au 6e rang au Royaume-Uni, générant des ventes britanniques double platine pour le groupe.

Crowded House a organisé une tournée triomphale en soutien à l’album, mais les jours de Tim Finn avec le groupe étaient déjà comptés. Pendant les dates au Royaume-Uni, il s’est retiré et sa place a été prise par le talentueux multi-instrumentiste (et ancien claviériste de tournée) Mark Hart, qui est resté à temps plein et a joué un rôle important dans la formation des chansons du quatrième album du groupe, Ensemble seul.

