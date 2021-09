Woodley de Hello Games est le nouveau président de l’UKIE

L’organisme commercial britannique de l’industrie des jeux a un nouveau président en la personne de Tim Woodley de Hello Games.

Le directeur de l’édition du créateur de No Man Sky a été élu par les membres lors de l’AGA de l’organisation hier (jeudi 16 septembre). Il remplace le vétérinaire de l’industrie Stu Dinsey, qui a été élu en 2019.

Woodley a travaillé chez Activision et Codemasters avant de passer près de 11 ans à 505 Games. En 2019, il rejoint Hello Games en tant que responsable de l’édition du studio.

Pendant ce temps, Dave Gould de 2K a quitté son poste de vice-président et est remplacé par Samantha Ebelthite d’EA.

“C’est un honneur absolu d’être élu président du conseil d’administration de l’UKIE”, a déclaré Woodley.

« Nous vivons l’une des périodes les plus excitantes, mais aussi les plus exigeantes pour notre industrie. Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités et relever les défis de front.

« Nous avons une équipe UKIE incroyablement talentueuse et dévouée et un conseil d’administration qui représente les diverses facettes de l’industrie britannique. Je suis impatient d’apporter mon expérience dans le développement et l’édition sous toutes ses formes et tailles et d’aider à orienter le secteur vers la prochaine ère.

Le PDG d’UKIE, le Dr Jo Twist OBE, a ajouté : « Une fois de plus, c’est formidable de voir que l’industrie a élu un conseil d’administration aussi diversifié et expérimenté pour la représenter. L’équipe d’UKIE s’efforce à tout moment de faire de son mieux pour soutenir l’ensemble de l’industrie britannique des jeux, mais le soutien d’un si large éventail de voix et de perspectives de l’industrie facilite notre travail.

«Je tiens également à remercier du fond du cœur Stu Dinsey, Dave Gould et les autres membres sortants du conseil d’administration d’Ukie. Ils ont fourni un service inestimable à l’organisation et je leur souhaite tout le meilleur pour l’avenir.

