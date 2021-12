Woods affiche un bon niveau à son retour à la compétition

18/12/2021 à 17:07 CET

Tiger Woods est retourné sur un terrain de golf, avec son fils Charlie, 12 ans, pour jouer le tournoi Pro-Am, avant la célébration du championnat PNC, qui débute ce samedi au Ritz-Carlton Golf Club en Floride.

L’ancien numéro un a retenu l’attention de cette journée précédant le tournoi dans lequel s’affrontent des couples formés par un champion ‘Major’ et un parent direct. Woods concourt aux côtés de son fils Charlie, après avoir terminé septième l’année dernière.

Charlie Woods, qui était le protagoniste principal l’année dernière, a cédé la place vendredi à son père, que tout le monde voulait voir de près et comment il s’est rétabli du grave accident qu’il a subi en Californie il y a à peine 10 mois.

Retour plein d’espoir

Cette fois, Woods s’est exposé aux caméras de télévision et aux téléspectateurs, et le résultat était plus que bon étant donné qu’il n’avait pas joué de compétition depuis un an, précisément dans le même tournoi avec son fils.

Woods, qui aura 46 ans le 30 décembre, Il ne sait toujours pas quand il pourra revenir sur le PGA Tour, même s’il a montré un niveau de jeu plus que bon malgré son inactivité.. À l’occasion, il se sentait mal à l’aise de marcher.

« Ce fut une journée fantastique pour pouvoir à nouveau concourir d’une manière ou d’une autre et le faire avec mon fils, même si j’ai encore un long chemin vers la rééducation », a-t-il déclaré.. «Je n’ai toujours pas la force dans ma jambe pour endurer une ronde de jeu professionnel. Voici différent& rdquor;, a reconnu l’ancien numéro un qui savourait les coups de son fils.

Woods et son fils Charlie feront leurs débuts dans le tournoi ce samedi, où ils affronteront le couple formé par Justin Thomas et son père, Mike.