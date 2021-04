Woods annonce qu’il rentre chez lui pour achever son rétablissement

17/03/2021 à 17:05 CET

Tiger Woods a annoncé dans un communiqué publié sur son compte Twitter personnel qu’il rentrait chez lui en Floride pour continuer à se remettre de blessures graves. victime d’un accident de voiture, le 23 février, en Californie.

L’ancien numéro un, 45 ans, l’a remercié pour les expressions affectueuses qu’il a reçues depuis qu’il a subi l’accident de la circulation. « Je suis très reconnaissant pour les impressionnantes démonstrations de soutien et d’encouragement que j’ai reçues ces dernières semaines », a-t-il déclaré.

«Merci beaucoup aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et à tout le personnel du centre médical Harbour-UCLA et du centre médical Cedars-Sinai & rdquor;, Woods a commenté. « A vous tous, pour avoir tant pris soin de moi, et que je ne saurais vous remercier assez. Il a assuré que «je continuerai à récupérer à la maison et à essayer d’être plus fort chaque jour».

pic.twitter.com/JU6D0MKpsK – Tiger Woods (@TigerWoods) 16 mars 2021

J’étais en cours de récupération

Woods, qui a réalisé pas moins de 15 tournois «Big», n’a plus disputé de tournoi officiel depuis le dernier Masters, disputé en novembre, où il a terminé à la 38e place.. Actuellement, il était en train de se remettre d’une intervention sur le dos, le 23 décembre, et s’est rendu en Californie, en tant qu’hôte du Genedis Invitational, au Riviera Country Club, le week-end des 20 et 21 février.

Au cours de son voyage, Il avait deux jours d’activités commerciales prévues et le deuxième jour, alors qu’il se rendait à l’une d’entre elles, à sept heures du matin, il a perdu le contrôle de sa voiture. et il s’est retrouvé dans une gouttière avec d’importantes fractures ouvertes à la jambe et à la cheville droites, ce qui a nécessité plusieurs interventions.

Certains joueurs, comme Bryson DeChambeau et Justin Thomas, étaient en contact avec le joueur ces dernières semaines, commenter les tournois, et de bonne humeur. C’est maintenant à votre tour de faire la partie la plus difficile de la récupération, qui est de retrouver la pleine fonction de votre jambe, puis de penser à votre avenir professionnel.

Revenir aux jeux vidéo

La journée des bonnes nouvelles pour Woods a commencé avec l’annonce de son retour aux jeux vidéo, cette fois avec la série « PGA Tour 2K play ».

Woods a signé un partenariat à long terme avec la société à l’origine de la série de jeux vidéo « PGA Tour 2K », renvoyant le vainqueur de 15 tournois majeurs dans une industrie qu’il dominait autrefois avec « EA Sports ».

L’accord a été annoncé mardi, près d’un mois après que Woods ait subi des blessures à la jambe menaçant sa carrière. quand un camion s’est écrasé sur une autoroute escarpée dans la banlieue de Los Angeles