Woods revient avec 3 clichés qui ressemblent au Tigre d’antan

À l’exception du fait qu’il conduisait une voiturette au lieu de marcher, Tiger Woods ressemblait parfois à ce qu’il était il y a un an lors du championnat PNC samedi. Pas très souvent.

« Deux bons coups – trois – se sont déroulés exactement comme je le voulais », a déclaré Woods.

Le fait qu’il puisse jouer aux côtés de son fils de 12 ans, Charlie, était un succès suffisant compte tenu des blessures à la jambe droite causées par un accident de voiture il y a 10 mois à Los Angeles. Woods a déclaré que les médecins avaient discuté de l’amputation. Pendant trois mois, il a déclaré avoir été immobilisé dans un lit d’hôpital de fortune à son domicile en Floride.

Tiger Woods réagit avec son fils Charlie Woods sur le 16e green lors du premier tour du tournoi de golf du championnat PNC le samedi 18 décembre 2021 à Orlando, Floride (AP Photo/Scott Audette)

Lui et Charlie ont combiné pour un 62 dans le format de brouillage, à égalité au cinquième rang, trois coups derrière Stewart et Reagan Cink.

Ce qu’il a retiré de ce retour remarquable a plus à voir avec la camaraderie que la compétition.

« Nous nous sommes tellement amusés là-bas », Woods.

L’un de ces tirs qui s’est démarqué pour Woods était sur le troisième trou par 5, où il a frappé un fer 4 à 220 mètres qui s’est légèrement reculé vers le drapeau et s’est installé à 8 pieds derrière le trou. C’est un coup qu’il a vu dans sa tête, puis dans les airs.

« C’était tout simplement ridicule », a déclaré Justin Thomas. « Je l’ai regardé et dès qu’il s’est assis dans le chariot, il m’a en quelque sorte regardé et m’a souri. Et je savais exactement que c’était le genre de coups qu’il tirait quand il était en bonne santé. »

Woods est en assez bonne santé pour jouer le championnat PNC, un événement de fin d’année populaire pour les grands champions et un membre de la famille. Il n’est tout simplement pas en assez bonne santé pour être un golfeur régulier.

« Je n’ai pas d’endurance. Je n’ai pas joué », a déclaré Woods, dont la dernière compétition était le championnat PNC il y a un an lorsque lui et son fils ont terminé septièmes contre un groupe de 20 équipes.

« C’est fatiguant là-bas, donc c’était une journée lente. Mais c’est quelque chose que je vais devoir faire – si je veux concourir ici au niveau du circuit – je vais devoir récupérer l’endurance et frapper des milliers et des milliers de balles de golf. Cela prend du temps. «

Woods a également mentionné le métal du fairway qu’il a touché sur le green au 14e par-5, et un fer 7 qu’il a fumé dans le 17e par-3, incertain de pouvoir y arriver.

« C’était l’un de mes vieux coups », a déclaré Woods.

Thomas aurait choisi un autre coup. Il était déterminé à ce que Woods, qui aura 46 ans à la fin du mois et marche toujours avec précaution depuis les os cassés de la jambe et de la cheville droites, ne le dépasse pas. Cela a changé au 11e trou.

« Je l’ai assez bien frappé et dès que sa balle a pris ce gros rebond, nous nous sommes regardés et je me suis dit: » Si ça doit arriver, ce sera celui-ci parce que je pense qu’il vient de se lancer. » Et oui, c’était un coup à l’ego », a déclaré Thomas avec un sourire.

Woods a montré les effets de ses blessures dans sa façon de marcher, parfois laborieuse. La marche la plus difficile appartenait à Mike Thomas, le professionnel de club de 62 ans avec un disque bombé dans le dos qui grimaçait souvent.

« Je l’appelle définitivement un succès, mon père et Tiger ont fait 18 trous », a déclaré Justin Thomas.

Le côté compétitif de Woods a montré à quel point il était fier que son équipe ait réussi à garder les bogeys hors de leur carte pour un troisième 62 consécutif au Ritz-Carlton Golf Club Orlando.

Thomas et son père en ont tiré 60 et étaient à un coup derrière avec John Daly et son fils. Vijay Singh et son fils étaient un autre derrière. Woods et son fils faisaient partie des six équipes à 62 ans, qui comprenaient le joueur le plus âgé (Gary Player à 86 ans) et le plus jeune joueur (Karl Stenson, le fils de 11 ans de Henrik Stenson) sur le terrain.

Mais cette émission de télévision en réseau était entièrement consacrée à Woods, la plus grande attraction du sport, surtout maintenant que des scènes et des reportages de son accident de voiture du 23 février donnaient l’impression qu’il faudrait longtemps, voire jamais, pour qu’il puisse jouer dans n’importe quel tournoi.

« C’est assez incroyable, n’est-ce pas ? dit Nick Faldo. « Pour passer de la peur de ne pas pouvoir utiliser son pied à la position debout, il a traversé toutes les étapes et coché toutes les cases avec un travail acharné et une détermination incroyable. C’était peut-être un objectif. C’était un grand objectif pour lui de venir jouer avec son garçon. »

Le tournoi était à guichets fermés, limité à environ 3 000 spectateurs, la plupart pourchassant Woods et son fils, qui a livré sa part de bons coups. Tout comme l’année dernière, Woods n’a pas pris la peine de frapper sur les septième et neuvième trous parce que Charlie joue à partir d’un ensemble de tees avant et le fait sortir avec beaucoup de distance.

« J’espérais que Charlie la conduirait aussi bien qu’il l’a fait aujourd’hui, donc je n’ai pas eu à en frapper autant, sauf pour les coups courts », a déclaré Woods. « Je peux toujours frapper des fers courts et je peux toujours putter. Cela ne m’a pas quitté. La vitesse et certains des coups – les trucs les plus longs – l’ont fait. »

La partie la plus difficile pour Woods était d’être dans un chariot, ce qui lui était nécessaire pour jouer. Woods avait déclaré qu’il n’envisagerait jamais de demander à utiliser une voiturette dans un événement du PGA Tour; si c’était la seule façon de jouer, alors il ne le ferait pas.

« En termes de lancers, il n’est pas si loin », a déclaré Thomas. « Mais pour ce qui est de pouvoir concourir et marcher 72 trous plusieurs semaines de suite, oui, c’est une autre histoire et il est le seul à pouvoir y répondre. »

Pour Woods, c’était du golf amusant, pas la vraie chose. Pour l’instant, c’était assez bon.