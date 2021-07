Woodstock 1969, souvenirs des Beatles, plus à la vente aux enchères « Century Of Music »

La maison de vente aux enchères de New York Guernsey’s a annoncé sa vente aux enchères A Century of Music, qui aura lieu le 15 juillet. Elle comprendra des articles très prisés du Festival de Woodstock, des guitares appartenant à Eric Clapton, Bo Diddley, Lynyrd Skynyrd et autres, et des pianos appartenant à Chick Corea et Elton John.

La vente aux enchères offrira des attractions remarquables telles que les portes d’entrée de l’hôtel Chelsea, le Trou de boulon de New York d’innombrables rock stars et autres artistes, de Iggy Pop à Jim Morrison et Nico pour Bob Dylan. La carte directionnelle peinte à la main de 1969 pour le Festival de Woodstock sera également mise sous le marteau, ainsi que des sections de la scène, des affiches, les haut-parleurs de Paul Butterfield, des photographies prises sur scène par Barry Levine, des billets originaux et plus encore.

Parmi les autres articles de la vaste vente aux enchères, citons les harmonicas blues de Butterfield et James Cotton, des essais de pressage de Miles Davis‘ records, une robe détenue et portée par Billie vacances, John Lennon œuvres d’art et plus de 500 violons, banjos, ukulélés vintage. et mandolines. Plus d’informations sont disponibles sur la page d’accueil du site de vente aux enchères.

Chèques de Les Beatles‘ Apple Corps signé en 1971 par George Harrison et Ringo Starr s’asseoir à côté d’un chèque de la même année signé par Lennon, apparemment pour l’achat d’un livre sur le jardinage. Parmi d’innombrables autres éphémères des Beatles, y compris un livre de décoration d’art pop-out Yellow Submarine et un jeu de société “retournez votre perruque”, une carte postale du Star Club de Hambourg signée par Lennon au début du groupe est disponible, avec les mots “Would vous m’appelez à 10h15 si je ne suis pas debout s’il vous plaît. John.”

Une Fender Stratocaster signée « to David », de Clapton à David Feinstein, est proposée dans la collection de ce dernier, tout comme une Squire de Fender Bullet de chez Bruce Springsteen avec la même inscription. La clarinette Selmer B-Flat de Benny Goodman est mise aux enchères avec des carnets d’adresses appartenant à Gerry Mulligan, une autre sommité du jazz, et divers pressages d’essai de Miles Davis, dont Miles Ahead et Porgy and Bess.

Les premiers fans de rock’n’roll seront également attirés par une veste de sport en tweed noir et blanc avec du fil d’or tissé à travers le tissu et une doublure noire, portée par mon pote houx à divers spectacles à la fin des années 1950. Il y a aussi un revolver Smith & Wesson appartenant à Elvis Presley parmi une myriade d’autres bijoux pour tout collectionneur de musique. Les personnes souhaitant participer peuvent se connecter sur liveauctioneers.com et inestimable.com et rejoignez les enchères.