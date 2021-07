Woodstock ’99 de HBO : paix, amour et rage : 7 choses rapides que nous savons sur le documentaire

Il y a vingt-deux ans, dans une base aérienne désaffectée du centre de l’État de New York, environ 400 000 fans de musique se sont réunis pour trois jours de paix, d’amour et de musique. Mais comme le montrera le prochain documentaire de HBO Woodstock ’99: Peace, Love, and Rage, ceux dans la foule, sur scène et dans les coulisses n’ont rien vécu d’aussi affectueux ou paisible que l’original Woodstock 30 ans plus tôt, à la place ce qu’ils ont vu était l’un des points noirs les plus infâmes et les plus notoires de l’histoire de la musique et de la culture pop.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de tout ce que nous savons sur Woodstock ’99: Peace, Love and Rage avant que le nouveau documentaire n’arrive sur HBO et HBO Max fin juillet 2021 et accueille les téléspectateurs dans l’un des moments les plus discutés de la dernière année de les années 90, le 20e siècle et le dernier millénaire.