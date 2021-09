Woodward publie l’évaluation de Solskjaer et explique les signatures de Man Utd

Ed Woodward pense que Manchester United progresse sous Ole Gunnar Solskjaer et est satisfait de son activité de transfert cet été.

Woodward approche de la fin de son mandat de vice-président exécutif de United après confirmant sa prochaine démission récemment. Mais il supervise toujours des aspects importants du club jusqu’à son départ en décembre. Il conserve un degré important de pouvoir dans leurs processus de prise de décision.

De nombreux points ont été inscrits à l’ordre du jour ces derniers mois. United a beaucoup investi cet été pour signer Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho ; ils ont également ajouté Tom Heaton en tant qu’agent libre.

Les travaux sont toujours en cours après la clôture du mercato. Il y aura plus de domaines à aborder dans les futures fenêtres et une question persiste malgré tout au sein du club. Solskjaer est-il la bonne personne pour le poste de manager ?

La position de Solskjaer fait l’objet d’un nouvel examen suite à leur surprise défaite contre les Young Boys en Ligue des champions en milieu de semaine. Mais pour sa défense, Man Utd a progressé dans son règne. Pourtant, ils ne sont pas encore au niveau auquel ils s’attendraient traditionnellement.

Malgré cela, Woodward a récemment réitéré son soutien à Solskjaer. De plus, il a partagé sa conviction que les nouveaux ajouts feront une différence cette année.

Il dira aux investisseurs lors d’un appel vendredi après-midi: «Ce fut un début de saison excitant à Old Trafford, avec des foules pleines présentes pour la première fois en près de 18 mois.

«Nous avons été ravis d’accueillir à nouveau Cristiano Ronaldo au club, avec Raphael Varane, Jadon Sancho et Tom Heaton, pour renforcer encore les progrès que notre première équipe a réalisés sous Ole.

« Cela a été rendu possible par la force de notre modèle d’exploitation, avec un investissement soutenu dans l’équipe soutenu par des revenus commerciaux robustes.

“Tout le monde associé à Manchester United peut être fier de la résilience dont nous avons fait preuve à travers les défis créés par la pandémie et nous attendons le reste de la saison et au-delà avec un grand optimisme.”

Woodward ajoute : « Nous avons été clairs dans notre stratégie de constituer une équipe avec un mélange de recrues de haut niveau et de talents locaux, comprenant un équilibre entre jeunesse et expérience, dans le but de remporter des trophées et de jouer au football offensif à la manière de Manchester United.

« Dans ce cadre, nous avons continué à renforcer nos processus de recrutement et de recrutement et nous avons également augmenté notre investissement dans l’académie pour garantir la pérennité de ce succès.

« Bien que la constitution d’une équipe soit un processus constant, nous sommes plus convaincus que jamais que nous sommes sur la bonne voie. »

La situation financière de Manchester United confirmée

Les commentaires de Woodward coïncident avec la confirmation par Man Utd de ses derniers états financiers. En partie à cause de l’impact de Covid-19, ils ont enregistré une perte d’exploitation de 36,9 millions de livres sterling la saison dernière.

Les revenus ont chuté à 494,1 millions de livres sterling après une baisse précédente de 627,1 millions de livres sterling à 509 millions de livres sterling dans leurs derniers résultats annuels.

Le club a enregistré une perte nette de 92,2 millions de livres sterling. Cela était supérieur au chiffre de 23,2 millions de livres sterling de 2020 en raison de l’impact comptable d’une charge fiscale non monétaire de 66,6 millions de livres sterling.

La dette nette est passée de 474,1 millions de livres sterling à 419,5 millions de livres sterling en glissement annuel, grâce aux revenus des abonnements.

Pendant ce temps, il a également été confirmé que leurs salaires avaient augmenté de 13,6% pour atteindre 322,6 millions de livres sterling en raison de la participation à la Ligue des champions.

